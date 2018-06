Nuovo appuntamento in Fvg con la 'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia'

FVG - "La Regione continuerà a sostenere questa manifestazione che contribuisce a far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio». Lo ha assicurato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando, a Udine, alla conferenza stampa di presentazione della 3^ edizione della 'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia'. Sostenuta anche dalla Regione e da PromoturismoFvg, l'iniziativa coinvolge le undici località inserite all'interno del "club" ristretto, che in tutta Italia annovera 260 Comuni.

IN FVG - Per il nostro territorio ne fanno parte Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone, a cui si è unito recentemente anche il Comune di Sappada (il programma completo di tutti gli eventi, è disponibile, qui). Alla presenza dei sindaci coinvolti nella manifestazione, sono state illustrate le peculiarità di questo 'festival verticale' che non si sviluppa nel tempo ma, al contrario, contemporaneamente in tutte le 11 località del Friuli Venezia Giulia e negli altri 249 borghi d'Italia nella giornata di sabato 23 giugno. Nella nostra regione, ogni luogo del club proporrà una Notte romantica con temi diversi e coinvolgenti: da quella passionale della danza espressa ad esempio nei balli vorticosi, tarante, pizziche e tango ai wall dancer. Spazio anche alla musica con esemble della nostra terra ma anche performance di swing e jazz ed infine giochi d'acqua, fuoco e musica che raccolgono le tradizioni e i fasti delle antiche regge.

UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE - Come ricordato dall'assessore regionale nel suo intervento, quello dei Borghi più belli d'Italia rappresenta un patrimonio che va valorizzato per il suo inestimabile valore e per l'attrattività che esprime nel panorama dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. "Eventi emozionali come la Notte Romantica - ha detto Bini - sono di grande importanza per promuovere e far conoscere queste nostre perle di bellezza sia a chi vive in regione sia a chi viene dal resto d'Italia. Le nostre attrazioni non sono solo le classiche mete del mare e della montagna; esiste anche un altro settore, quello del turismo 'slow', che ha in Friuli Venezia Giulia numeri importanti e all'interno del quale si inseriscono a pieno titolo anche iniziative come quelle organizzate dal Club». Nelle diverse piazze coinvolte, le Notti romantiche porteranno poi a tavola circa 2500 commensali. "Numeri questi - ha detto l'assessore - che da soli attestano la capacità della manifestazione di attrarre pubblico, con ripercussioni positive anche sull'economia del nostro territorio». Raccogliendo poi l'appello lanciato da Markus Maurmair, coordinatore dei Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia e sindaco di Valvasone, Bini ha evidenziato l'importanza degli investimenti sulle infrastrutture presenti in questi Comuni, tanto per mantenere intatta la bellezza delle località quanto per renderle accoglienti ai visitatori in arrivo. Infine l'assessore regionale ha sottolineato che il turismo può rappresentare una voce consistente del Pil del Friuli Venezia Giulia, "dove ogni euro destinato a questo settore non deve essere visto come una spesa quanto invece un investimento, che amplifica la sua forza riverberandosi positivamente anche sull'indotto coinvolto. Ed è per questo motivo - ha concluso Bini - che la Regione continuerà a sostenere convintamente le iniziative per promuovere i Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia".