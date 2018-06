Via Poscolle, ecco come il Comune verrà incontro agli operatori

UDINE – E’ stata immediata la risposta dell’amministrazione comunale di Udine alle richieste dei commercianti di via Poscolle, che hanno visto calare notevolmente il volume di affari in seguito all’avvio dei lavori per la ripavimentazione della storica strada del centro cittadino.

IL SOPRALLUOGO DI MICHELINI - Giovedì mattina c’è stato un sopralluogo da parte del vicesindaco Loris Michelini che, insieme alla Polizia locale, ha incontrato una rappresentanza dei commercianti. «Abbiamo risposto con fatti concreti – ha detto Michelini – innanzitutto annunciando un’ordinanza che consentirà alle attività di via Poscolle di mettere tavolini e sedie all'esterno dei locali senza costi aggiuntivi, per animare la via con iniziative ad hoc. Inoltre posizioneremo una serie di cartelli all’ingresso del cantiere con la scritta ‘strada chiusa ma negozi aperti» per informare la gente e invogliarla a raggiungere le attività economiche. Inoltre abbiamo concordato con la ditta una diminuzione dei tempi di realizzazione (il cui termine, inizialmente, era stato fissato all’inizio di settembre), salvaguardando però a qualità dell’intervento».

INTERVENTI SULLA VIABILITA' - Per il vicesindaco l’incontro con i commercianti e gli imprenditori della via è stato positivo, e nella consapevolezza che i lavori andavano fatti, si è detto soddisfatto dalle soluzioni prospettate. «Proviamo e vediamo come funziona», ha aggiunto, annunciando anche una modifica dei tempi del semaforo di via Zanon per evitare il formarsi di lunghe code. «Abbiamo raddoppiato il verde per chi arriva da via Zanon», ha concluso.