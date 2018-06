Gli eventi in programma venerdì 22 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

‘Aria di Festa’

Al via la 34^ edizione di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, in programma dal 22 al 25 giugno 2018 a San Daniele del Friuli. Info, qui.

Udin&Jazz Borghi Swing

Finalmente al via Udin&Jazz Borghi Swing, speciale apertura del Festival Udin&Jazz 2018 #takeajazzbreak, che dal 22 al 24 giugno animerà le piazze, le calli, i portici e i campielli del borgo marino di Marano Lagunare e la sua suggestiva laguna con questa nuova manifestazione, parte di un progetto più ampio che vede coinvolti sette borghi dal Piemonte alla Calabria, ideato e promosso da I-Jazz, associazione che riunisce i più noti festival jazz italiani, con il patrocinio ed il sostegno del MiBACT e realizzata da Euritmica con il supporto dell’amministrazione comunale, la collaborazione della Regione e di PromoTurismo FVG e il sostegno della Camera di Commercio di Udine. Info, qui.

Invasioni creative

Si chiama Invasioni creative ed è un progetto d’arte relazionale (realizzato con il contributo del Comune Di Udine nell'ambito del progetto Polis) a cura di Andrea Ciommiento, David Benvenuto, Giulia Cerrato e Alberto Fabio, in collaborazione con A+AUD Architetti Alumni Udine, CivicWise Italia. In programma una serie di workshop di creazione nel weekend del 22, 23 e 24 giugno (in via Riccardo di Giusto, dalle 15 alle 16), con lavoro in aula ed esplorazioni urbane per la costruzione di una mappatura narrativa del quartiere. Info, qui.

Secondo torneo di Burraco per beneficenza

L'associazione Abio di Udine (Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus), organizza per il 22 giugno (dalle 19.30) nella prestigiosa cornice della Loggia del Lionello, il secondo torneo di Burraco città di Udine. L'evento è dedicato alla memoria del dottor Mario Mizzau, noto neonatologo friulano che ha dedicato la sua intera vita professionale all'aiuto dei piccoli malati. info, qui.

'Sagra delle Fragole e dei Lamponi’

Fra la fine di giugno (22, 23, 24, 29, 30) e i primi giorni di luglio (1, 6, 7, 8) il Parco dei Conti d’Attimis si rifà il ‘trucco’ per ospitare la ‘Sagra delle Fragole e dei Lamponi’. Un appuntamento che si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle ‘tavole imbandite’ si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Info e programma qui.

Oltreconfine

Dopo l’avvio a Palmanova, l’intensa e coinvolgente ‘passeggiata teatrale’ del progetto Oltreconfine 1918/2018 arriva a Chiopris-Viscone. Venerdì 22 giugno il percorso teatrale ‘In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi’ prenderà le mosse alle 21.15 dalla Chiesa di S. Michele Arcangelo e attraverserà le strade della cittadina avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. Info: www.oltreconfine-ww1.eu

Facciamo comunità. Dal monologo al dialogo tra culture

Dopo i numerosi e poliedrici incontri che si intrecciati e susseguiti a Udine, il progetto ‘Facciamo comunità. Dal monologo al dialogo tra culture’, promosso da Aspic fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giunge ormai al termine. Venerdì 22 giugno alle 17, nella cornice del Circolo culturale e ricreativo ‘Nuovi Orizzonti’ di Udine, avrà luogo l’atteso evento finale nel quale sarà presente la dottoressa Anna Degano, psicologa psicoterapeuta e presidente Aspic fvg, la dottoressa Giusy Guarino, psicologa psicoterapeuta, che presenterà i risultati e le svariate iniziative svolte, con la partecipazione di tutti coloro che hanno aderito e collaborato al progetto.

Concerto dell’Orchestra a Plettro

Venerdì 22 giugno, alle 21, è in programma un concerto a ingresso libero nel salone del parlamento del castello di Udine: in scena l’Orchestra a Plettro ‘Città di Codroipo’. L’ingresso è gratuito e il rispetto della capienza limitata per ragioni di sicurezza, per tanto si consiglia di arrivare con opportuno anticipo per assicurarsi il posto, considerando che l’apertura sarà alle 20.30 e l’inizio del concerto alle 21. Info: orchestraplettro.it.

El Tomât

Venerdì 22 giugno alle 20.30 a Buja nella biblioteca comunale appuntamento di divulgazione scientifica organizzato da dall'associazione culturale El Tomât di Buja in collaborazione con il Centro Iniziative Culturali di Tarcento (CICT). Un evento culturale che potrà contare sulla presenza di ospiti esperti nei campi dell’Astrofisica e della Fisica delle particelle dell’Università degli Studi e dell’Osservatorio Astronomico di Trieste e dell’Università di Pisa, come gli astrofisici Mauro Messerotti e Lorenzo Aita e il fisico delle particelle Francesco Di Renzo con i quali converserà Marco Virgilio, divulgatore scientifico, affrontando il tema della struttura del cosmo e delle onde gravitazionali.

Cinemambulante

L'arte del montaggio sarà al centro della piccola lezione di cinema condotta da Giorgio Milocco con Andrea Guarascio domani, venerdì 22 giugno, a Carlino, alle 21, sede della seconda tappa di Cinemambulante, la rassegna di cinema itinerante promossa in Friuli Venezia Giulia da Videomante col supporto di Regione Fvg e di Fondazione Friuli e con la collaborazione di una fitta rete di comuni ed enti del territorio e di Ala – Associazione Lavoratori Audiovisivo Fvg.