Sussidio di disoccupazione stando all’estero: 30 stranieri denunciati

UDINE - La Squadra mobile e l’Ufficio immigrazione della Questura di Udine, dopo una lunga serie di accertamenti effettuati congiuntamente all’Ufficio Inps del capoluogo friulano, hanno deferito alla Procura di Udine 30 stranieri extracomunitari, di 12 nazionalità diverse, che hanno percepito indebitamente il sussidio di disoccupazione (Naspi) erogato dall’Istituto previdenziale. Di fatto, si è provveduto ad appurare, analizzando le istanze di rinnovo dei titoli di soggiorno di alcuni stranieri residenti in questa provincia, che negli ultimi anni, questi soggetti, avevano usufruito del sostegno da parte dell'ente previdenziale nazionale, facendo ritorno nella nazione di origine durante il periodo di beneficio dello stesso.

NON SI PUÒ USCIRE DALL'ITALIA SENZA COMUNICARLO - La Naspi è una prestazione economica che l’Inps fornisce ai lavoratori che rimangono senza occupazione, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro con la ditta con cui erano impiegati; fra le prescrizioni del regolamento Inps, attinente all’erogazione della prestazione, c’è quella della territorialità, ovvero la persona che usufruisce dell’indennità, se lascia il territorio nazionale, per qualsiasi ragione, è tenuto a darne comunicazione all’Ente previdenziale, pena la decadenza di quanto ottenuto.

200 MILA EURO PERCEPITI INDEBITAMENTE - Le indagini hanno permesso di deferire alla locale Procura, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 30 soggetti stranieri accertando un percepimento indebito dell’indennità di disoccupazione per 200.000 euro circa. L’Ente previdenziale, sulla scorta di quanto segnalato dalla Questura di Udine, ha già provveduto a disconoscere le prestazioni somministrate agli indagati e a notificare agli interessati il relativo indebito. Successivamente, l’Inps darà seguito alle giuste azioni finalizzate al recupero del credito.