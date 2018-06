Oscurava la targa con un telecomando: denunciato e sanzionato

UDINE – Riusciva a occultare la targa grazie a un dispositivo elettronico rendendola invisibile agli autovelox. Ma una pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Palmanova se n’è accorta e una persona è stata denunciata. Il controllo è scattato giovedì 21 giugno sull’autostrada A23, all’altezza di Udine. Gli agenti hanno notato due potenti autovetture che viaggiavano a velocità sostenuta e che, alla vista della Polizia, hanno notevolmente ridotto la velocità. Le due auto provenivano dall’Austria ed erano dirette a Lignano.

Fermate dalla Polizia, gli agenti si sono accorti che la vettura ‘apri pista’, una Dodge Charger Srt8, immatricolata nella Repubblica Ceca, circolava con la targa occultata da un congegno elettronico telecomandato dal conducente oltre che con un dispositivo per evitare gli autovelox. Le apparecchiature sono state sequestrate e il conducente dell’auto, di nazionalità austriaca, è stato denunciato per l’occultamento doloso della targa.

Lo stesso conducente è stato sanzionato per molteplici violazioni amministrative del codice della strada, tra cui la posizione irregolare delle targhe e l’eccesso di velocità non commisurato alle condizioni del traffico, in quel momento intenso. Multato anche il conducente del secondo veicolo per l’eccesso di velocità.