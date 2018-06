Bike Vintage Alpe Adria: torna la pedalata vintage a Udine

UDINE - Amanti del mondo vintage e appassionati di bici d’epoca? Alla ricerca di un originale tuffo nella prima metà del Novecento? Desiderosi di riscoprire il fascino vintage di Udine? Allora sabato 7 luglio, a Udine, c’è l’evento che fa per voi: Bike Vintage Alpe Adria.

L’EVENTO - Il grande appuntamento non competitivo, interamente dedicato alle biciclette d’epoca, che si tiene nel capoluogo friulano, unisce il gusto di una pedalata vintage e mondana con il piacere di scoprire gli affascinanti angoli della città. Senza dimenticare poi un tocco di artigianato e di manifattura locali. Il Bike Vintage Alpe Adria si propone di scoprire in modo divertente le città e i paesi della regione, in sella a una vecchia bici e in abbigliamento vintage.

SABATO 7 LUGLIO FA TAPPA A UDINE - In occasione dell’evento sarà possibile riscoprire gli angoli storici di Udine in compagnia di una guida turistica specializzata di Fvg Turismo, ma ci sarà spazio anche per riassaporare l’atmosfera unica degli antichi mestieri artigiani. Lo scopo principale è quello di far riscoprire, a tutti coloro che non lo fanno o lo fanno poco, il gusto di vivere la città con la sua arte, la sua cultura e la sua enogastronomia, con l’utilizzo della bicicletta seguendo percorsi inusuali e luoghi ed angoli dimenticati. L’originale evento è organizzato da Le Tre Zie: tre vulcaniche amiche, da una vita e legate da una comune passione che è l’abbigliamento vintage, le bici e soprattutto il divertimento.

ITINERARIO - Il percorso che sarà possibile percorrere il 7 luglio, si sviluppa in quattro tappe entusiasmanti. Si tratta di una pedalata libera, il cui itinerario complessivo prevede un percorso di circa 10 chilometri, facile e alla misura di tutti, e sempre nel rispetto del codice della strada.

COSA SERVE PER PARTECIPARE? - Abbigliamento vintage e una bici d’epoca! Eleganza, charme, fascino, per una femminilità sobria e voluttuosa. Raffinatezza e signorilità per l’uomo che veste con garbo e un po’ retrò. Le buone maniere, la vita mondana, gaudente e festaiola, per dare un tocco di classe al proprio stile vintage.

DRESS CODE - Svuotati gli armadi delle nonne e delle zie, con un tocco di fantasia e un po’ di creatività, con l’aggiunta di qualche merletto, di guanti, un cappello e la borsetta per fanciulle e il gioco è fatto, per le signore. Per i signori, bastano bei baffi, il gilet del nonno con orologio e una bella pipa.

BICICLETTE VINTAGE - Per partecipare serve avere una bicicletta da passeggio vintage: scovate nei fienili, risistemate i garage e buttate l’occhio nelle vostre cantine, sicuramente troverete una vecchia bici di famiglia, datele una sistematina e siete ufficialmente pronti per pedalare per le vie di Udine.

E SE NON AVETE UNA VECCHIA BICI? - Niente paura, ci pensano gli organizzatori. Come? Entro il 25 giugno sarà possibile noleggiare le bici, ritirarle direttamente alla partenza e riconsegnarla alla fine del tour.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Online su www.bikevintagelapeadria.com compilando l’apposito form d’iscrizione (entro il 25 giugno la tariffa è agevolata). In alternativa ci si potrà registrare direttamente alla partenza sabato 7 luglio al punto di ritrovo della partenza, in Piazza Libertà a Udine.

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI UDINE CON LE GUIDE - Il Bike Vintage Alpe Adria si arricchisce della presenza dell’Associazione delle Guide turistiche del Friuli Venezia Giulia. Con l’utilizzo di apparecchi auricolari, le guide, in sella alle loro bici vintage, che accompagneranno tutti alla scoperta della storia, dell’architettura dei monumenti della città. Il servizio sarà svolto in diverse lingue cosicché tutti i partecipanti possano seguire la spiegazione (italiano – inglese – tedesco).

ARTIGIANTOUR – È in programma anche un’altra visita guidata: Artigiantour, la passeggiata organizzata da Confartigianato-Imprese Udine. Un nuovo modo per scoprire i prodotti agroalimentari e dell’artigianato. Sabato 7 luglio, alle 14.30, e domenica 8 luglio, alle 10.30, i gruppi saranno accompagnati a visitare le botteghe artigiane del centro, alla ricerca di particolarità e peculiarità tra laboratori artigianali che producono dolci, coltelli, fiori, oggetti per decorare la casa, con un brindisi conclusivo a base di birra artigianale. La visita durerà 2 ore e si svolgerà in italiano e inglese. Il numero massimo adesioni per gruppo è di 15 persone. Iscrizioni entro il 25 giugno 2018.

Info: www.bikevintagealpeadria.com | Facebook |