Maratonina internazionale città di Udine: il percorso torna alle origini

UDINE - Ritorna alle origini, pur nel segno dell'innovazione rispetto ai precedenti tracciati, la Maratonina Internazionale Città di Udine, che andrà in scena domenica 23 settembre e che dopo il biennio vissuto tra Cividale (start) e Udine, sede del traguardo, torna a stabilizzarsi sul territorio del capoluogo friulano.

PARTENZA - La linea di partenza sarà posizionata tra piazza Libertà e via Mercatovecchio, dove si troverà anche il punto d'arrivo: il percorso sarà dunque ad anello e prevede un doppio passaggio per il centro storico di Udine (inclusa la stessa via Mercatovecchio), garanzia di forte suggestione sia per gli atleti impegnati nella competizione che per il pubblico. L'itinerario, adatto sia ai runners più esperti che a quelli alle prime armi, lambirà il territorio di Tavagnacco, pur mantenendosi entro i confini del Comune di Udine, che torna dunque il cuore pulsante dell'evento. Fulcro logistico della manifestazione sarà quest'anno la zona prossima alla linea del via, tra piazza Libertà, dunque, e l'imbocco di via Mercatovecchio. La Maratonina sarà valida anche quale Campionato nazionale Libertas di mezza maratona: identici l'orario e il luogo di partenza.

LA CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO - Disegnato da Manuel Burello, con la preziosa collaborazione del Corpo di Polizia locale del Comune di Udine, il nuovo tracciato di gara sarà certificato a breve dalla Federazione Mondiale di Atletica Leggera, nella persona di Stefano Bassan, che eseguirà le misurazioni di dettaglio. Le attività sono in programma per il 7 e l'8 luglio. Il percorso sarà presto pubblicato sul sito internet dell'Associazione Maratonina Udinese.

ISCRIZIONI AGEVOLATE - Le iscrizioni alla Maratonina 2018 sono già aperte e, per il momento, risultano ‘agevolate’, con un prezzo promozionale: fino al 30 giugno sarà infatti possibile iscriversi al costo di 18 euro.

CALENDARIO RICCHISSIMO - Come sempre, la Maratonina Internazionale Città di Udine rappresenterà il momento clou di una due giorni di intrattenimenti all'insegna dello sport e della salute, rivolti a tutta la famiglia: già sabato 22 settembre il capoluogo friulano sarà animato da una serie di appuntamenti consolidati e dalla comprovata capacità attrattiva, dalla Staffetta Scuole alla MiniRun Despar, fino alla Corsa con il Cane Schesir. Domenica mattina, inoltre, alla Maratonina si accosterà la corsa non competitiva StraUdine.