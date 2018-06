Balconi e Giardini Fioriti & Vetrine in fiore: al via i concorsi a Cividale

CIVIDALE - Nell'intento di creare un momento di aggregazione e sensibilizzazione della comunità al tema dell'abbellimento e della cura della propria città, «il Comune di Cividale promuove anche quest'anno l'iniziativa Balconi e Giardini Fioriti & Vetrine in fiore – spiega l’assessore al turismo Daniela Bernardi - in una nuova veste: non si tratterà di una gara tra concorrenti, ma di un progetto che prevede un premio di partecipazione a tutti coloro che aderiranno e rispetteranno i criteri e gli standard minimi di qualità previsti dal regolamento». «Invitiamo dunque tutti i cittadini che hanno abbellito i propri spazi verdi, un balcone, un davanzale, una terrazza, un giardino, un cortile, un angolo, una vetrina o fronte commerciale, ad aderire alle iniziative».

IL CONCORSO - La sezione "Balconi e Giardini Fioriti" è riservata ai privati cittadini e alle associazioni operanti a Cividale; "Vetrine in fiore" è dedicata alle attività produttive locali (commerciali, artigianali, ristorative e ricettive etc). Lo spazio adibito a verde che partecipa a concorso deve rientrare nei confini del territorio comunale. L'iscrizione è totalmente gratuita: è sufficiente compilare una domanda di partecipazione integrata con la fotografia a colori del soggetto e presentare il tutto entro il 25 giugno presso lo Sportello Informacittà di Cividale, in Piazza Paolo Diacono, 10, aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con orario 10 - 13 e 15 - 17. «Verranno valutate la qualità delle piante, la varietà e combinazione dei colori, l'originalità dei lavori – spiega ancora la Bernardi – e sarà riconosciuto un premio di partecipazione, consistente in un ‘buono spesa’ del valore massimo di 50 euro da utilizzare per l'acquisto di fiori, sementi, e piante ornamentali».

INFORMAZIONI - Su www.cividale.net il modulo per partecipare e il regolamento completo oppure info presso l’Ufficio Turismo del Comune di Cividale del Friuli in Piazza Paolo Diacono, 10 - tel. 0432 710422 - mail. turismo@cividale.net.