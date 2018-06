Cineaperitivi al Visio Summer Garden

UDINE – Torna anche nell’estate 2018 l’appuntamento settimanale con i Cineaperitivi! Con uno spirito tutto estivo, disimpegnato e leggero, ogni lunedì nel garden del Visionario vi aspettano delle amabili chiacchierate sul cinema, le sue forme e le sue applicazioni. Si parlerà di Herzog e di cinema delle origini, di critica e di fotografia, di luci e di neuroscienza il tutto comodamente seduti all’aperto e davanti a un buon bicchiere.

L’OSPITE - Si parte lunedì 25 giugno alle 18.30 con un incontro con Peter Zeitlinger, direttore della fotografia austriaco ma residente a Premariacco. Stretto collaboratore del leggendario regista Werner Herzog – lavora con lui dal 1995 e ha preso parte a ben 13 film del regista, tra cui Grizzly Man, Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans, Encounters at the End of the World, Cave of Forgotten Dreams e Into the Abyss – al momento sta lavorando all’ultimo progetto di James Franco, Pretenders. A chiudere la chiacchierata, in cui ci racconterà un po’ di sé e della sua straordinaria carriera, una degustazione gratuita dei vini della cantina Stroppolatini di Gagliano di Cividale del Friuli.

DJ SET - Ma non finisce certamente qui, perché il lunedì è anche il giorno dei djset del Visio Summer Garden. Il 25 luglio alle 19.30 sarà la volta di Bermuda Funk Session: ai piatti Dj Cic.1 sempre armato di giradischi Technics 1200, carico di musica Fresh e tanta allegria da portare nel bellissimo giardino estivo di via Asquini. I Cineaperitivi sono un’iniziativa della Mediateca Mario Quargnolo del Centro per le Arti Visive in collaborazione con il Visionario. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. In caso di maltempo, il cineaperitivo si sposterà al bistrò del Visionario, mentre il djset sarà annullato.



Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.