Al Giovanni da Udine inaugura Teatro Estate con ‘La Bella e la Bestia’

UDINE - E’ ai blocchi di partenza, fresca di novità, la nuova edizione di Teatro Estate, il cartellone estivo del Teatro Nuovo Giovanni da Udine realizzato anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm. In programma fra giugno e agosto tanto divertimento, acrobazie, magia, physical theatre, ballo e grande musica: cinque gli spettacoli proposti, affiancati da laboratori per bambini e intrattenimento, per una rassegna capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato: famiglie, adulti, giovanissimi.

LA BELLA E LA BESTIA - Si parte dunque giovedì 28 giugno alle 18.30 con uno spettacolo dedicato ai bambini fra i 6 e i 12 anni con tanta musica dal vivo, La Bella e la Bestia. La Compagnia Stivalaccio Teatro attinge in libertà dalla tradizione popolare creando uno spettacolo che rinnova l’immaginario dei bambini riguardo alla notissima fiaba, con l’accompagnamento della musica dal vivo che evoca i sussurri del bosco, palpita con il cuore spaventato, trionfa nelle armonie dei sentimenti migliori. Il tema della Bella e la Bestia è di quelli che più hanno acceso la fantasia di narratori ed artisti: incontri impossibili, trasformazioni, tormenti e quell’irresistibile, fatale attrazione per il lato «nero» dell’Amore hanno reso questa favola immortale. Nella sua originale rilettura la Compagnia reinterpreta la letteratura «mostrifera» antica di secoli nella quale si è stratificato un sottobosco di ricordi, leggende e paure, alla riscoperta della fiaba classica: fiaba come luogo quotidiano dove accade il meraviglioso, scoperta dell’extra ordinario, luogo magico dove prendono vita e forma le grandi passioni umane.

NEL POMERIGGIO - A partire dalle 17, animazioni, intrattenimento e golosità per tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo: «morbidissima» accoglienza con i peluche in formato maxi di Trudi , carretto dei gelati, foto in tempo reale in collaborazione con Polaroid e Gruppo Sme.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Il secondo appuntamento della rassegna Teatro Estate porterà invece sul palco giovedì 19 luglio (inizio alle 21) i super acrobatici Black Blues Brothers, un gruppo di 5 artisti con l’Africa (e la musica) nel sangue che ha già conquistato l’Europa. Nel loro show un po’ circo contemporaneo un po’ commedia musicale trascineranno il pubblico al suono dei più grandi successi del Rythm & Blues.