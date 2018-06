Una giornata tra Erbe e Rapaci, a Porpetto

PORPETTO - Una giornata in compagnia per raccogliere e imparare a utilizzare le erbe spontanee, assistere alla distillazione delle piante per ricavare olio essenziale e idrolato e fare amicizia con i gufi. L’evento, in programma il 24 giugno, dalle 9.30 alle 17, si svolgerà nella splendida cornice verde del ristorante ‘Al Vecchio Mulino a Castello’ di Porpetto, dove si pranzerà con deliziosi piatti a base di erbe e i bambini potranno correre e giocare all’aperto.

IL PROGRAMMA - La mattina sarà dedicata al riconoscimento e raccolta delle erbe e alle passeggiate coi gufi; dopo pranzo si prepareranno insieme degli oleoliti e si assisterà alla distillazione. Al termine della giornata ogni partecipante riceverà una bottiglietta di idrolato e potrà portare a casa l’oleolito prodotto. Sarà un’occasione di condividere esperienze, competenze e idee.

Per informazioni e iscrizioni contattare Chiara Marie al 340.3410842 o con sms, whatsapp o messenger o via mail associa.earthmoon@libero.it