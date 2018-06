Gli eventi in programma sabato 23 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

MagicStolvizza

Parte una nuova avventura firmata Farfalle nella Testa/Casa delle Farfalle di Bordano: una serie di eventi che avranno luogo in Val di Resia, per scoprire questi luoghi non ancora frequentati dal turismo di massa, ma dotati di un fascino straordinario. Il 23 giugno avrà luogo il primo evento (dalle 9), che inaugurerà anche la Tana, la nuova struttura situata a Lischiazze gestita dalla Cooperativa Farfalle nella Testa, e che permetterà di conoscere Stolvizza, un piccolo borgo, un luogo magico, il paese degli arrotini e delle vecchie tradizioni che rimangono inalterate, il paese di gente speciale. Una giornata di favole e passeggiate lungo le viuzze di montagna, per tutta la giornata, accompagnati dalla gente del posto. Info, qui.

'Sagra delle Fragole e dei Lamponi’

Fra la fine di giugno (22, 23, 24, 29, 30) e i primi giorni di luglio (1, 6, 7, 8) il Parco dei Conti d’Attimis si rifà il ‘trucco’ per ospitare la ‘Sagra delle Fragole e dei Lamponi’. Un appuntamento che si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle ‘tavole imbandite’ si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Info e programma qui.

Art Garden

L’appuntamento è per sabato 23 giugno dalle 10 alle 20 al Parco Brun di Viale Vat 1, a Udine. Art Garden non sarà solo arte ma anche solidarietà: i proventi della giornata infatti saranno devoluti in beneficenza all’Anffas Udine a sostegno delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Dettagli, qui.

La 'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia’, Fvg

‘La Regione continuerà a sostenere questa manifestazione che contribuisce a far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio». Lo ha assicurato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando, a Udine, alla conferenza stampa di presentazione della 3^ edizione della 'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia'. Qui le info.

Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro. Info, qui.

Invasioni creative

Si chiama Invasioni creative ed è un progetto d’arte relazionale (realizzato con il contributo del Comune Di Udine nell'ambito del progetto Polis) a cura di Andrea Ciommiento, David Benvenuto, Giulia Cerrato e Alberto Fabio, in collaborazione con A+AUD Architetti Alumni Udine, CivicWise Italia. In programma una serie di workshop di creazione nel weekend del 22, 23 e 24 giugno (in via Riccardo di Giusto, dalle 15 alle 16), con lavoro in aula ed esplorazioni urbane per la costruzione di una mappatura narrativa del quartiere. Info, qui.

‘Aria di Festa’

Al via la 34^ edizione di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, in programma dal 22 al 25 giugno 2018 a San Daniele del Friuli. Info, qui.

‘Città di Tarvisio Cup’

Dopo le prime due edizioni disputate fra luglio e agosto, dal 2017 il torneo è stato spostato a fine giugno. E così, anche nel 2018 le qualificazioni (e, ovviamente, l'intero programma) scatteranno nel prossimo fine settimana: le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno saranno dedicate alle prime sfide che consentiranno di accedere al tabellone principale. Fra le aspiranti ci sono anche due friulane: si tratta di Gaia Di Paolo, portacolori dell'Atomat Udinese, e Anna Peres del Tc Moruzzo. Info, qui.

Udin&Jazz Borghi Swing

Finalmente al via Udin&Jazz Borghi Swing, speciale apertura del Festival Udin&Jazz 2018 #takeajazzbreak, che dal 22 al 24 giugno animerà le piazze, le calli, i portici e i campielli del borgo marino di Marano Lagunare e la sua suggestiva laguna con questa nuova manifestazione, parte di un progetto più ampio che vede coinvolti sette borghi dal Piemonte alla Calabria, ideato e promosso da I-Jazz, associazione che riunisce i più noti festival jazz italiani, con il patrocinio ed il sostegno del MiBACT e realizzata da Euritmica con il supporto dell’amministrazione comunale, la collaborazione della Regione e di PromoTurismo FVG e il sostegno della Camera di Commercio di Udine. Info, qui.

Premio Hemingway, 34^ edizione

Sabato 23 giugno, la grande giornata del Premio Hemingway, 34^ edizione: un evento che trova a Lignano Sabbiadoro la sua cornice ideale, nella città tanto amata da Ernest Hemingway. Alle 18 al CinemaCity, il sipario si alzerà sulla cerimonia di consegna del Premio. Annie Ernaux per la Letteratura, Antonio Damasio per ‘L’avventura del Pensiero’, Lilli Gruber quale ‘Testimone del nostro tempo’ e Francesca Della Toffola per la fotografia. La cerimonia sarà condotta dalla anchor Rai Chiara Lico, volto noto del Tg2. Alle 12 al Centro Congressi Kursaal, giungono a conclusione anche gli Incontri del Premio Hemingway 2018: protagonista dell’appuntamento sarà una delle icone del giornalismo italiano, Lilli Gruber, vincitrice nella sezione Testimone del nostro tempo.

Concerto a Orzano

Settant’anni e non sentirli: la Nuova Banda di Orzano celebra i suoi primi sette decenni di attività con una gran concerto insieme ad altri complessi bandistici amici. Appuntamento sabato 23 giugno alle 20.45 nel Parco dei Bambini di Orzano, dove i padroni di casa si esibiranno insieme alla Filarmonica Luigi Matiussi di Artegna, diretta dal Maestro Herbert Fasiolo, e al Corpo bandistico musicale Città di Cividale del Friuli, diretto dal Maestro Mauro Meroi. Un gran concerto a ingresso libero con il patrocinio e il contributo del Comune di Remanzacco.

Danza e solidarietà al Città Fiera

L'associazione Diritti del Malato torna a Città Fiera sabato 23 giugno, alle 17, in piazza Show Rondò con sensazionali spettacoli di danza e musica con l'obiettivo di sensibilizzare sulle problematiche della salute nel Friuli Venezia Giulia. Saranno presenti le scuole di ballo Mad, Voglia di Ballo, Asd Danza Giselle e Planet Rock Studio e le palestre Body Evolution, Uptown e Cus. Inoltre, ci sarà una raccolta firme per la petizione popolare per il riconoscimento della Fibromialgia ed altre malattie croniche affini non riconosciute come malattie invalidanti e la Dott.ssa Roberta De Cesare illustrerà i benefici della Aloe Vera.