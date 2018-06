Gli eventi in programma sabato 24 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Dog Show

Domenica 24 giugno a partire dalle 17.30 si terrà il Zompicchia Dog Show inserito nella programmazione della sagra paesana della piccola frazione di Codroipo, la sfilata è aperta a tutti i cani di razza e meticci e sarà valutata da degli esperti cinofili. Tutte le persone che possiedono un cane dai 4 mesi possono partecipare all'esposizione amatoriale, non occorre esibire il pedigree per i cani di razza. Per informazioni si può contattare l'Agenzia Astol Models organizzatrice dell'evento al 3297185333 o mettere un mi piace sulla pagina facebook Agenzia Astol Models.

Una giornata tra Erbe e Rapaci, a Porpetto

Una giornata in compagnia per raccogliere e imparare a utilizzare le erbe spontanee, assistere alla distillazione delle piante per ricavare olio essenziale e idrolato e fare amicizia con i gufi. L’evento, in programma il 24 giugno, dalle 9.30 alle 17, si svolgerà nella splendida cornice verde del ristorante ‘Al Vecchio Mulino a Castello’ di Porpetto, dove si pranzerà con deliziosi piatti a base di erbe e i bambini potranno correre e giocare all’aperto. Per saperne di più, qui.

‘Laguna Bike’ fra Aquileia e Grado

Il 24 giugno torna con la terza edizione la 'Laguna Bike' fra Aquileia e Grado. Una bella mattinata in sella fra natura, panorami e laguna, nel contesto di una terra 'testimone' di millenni di storia. Una facile pedalata per tutti, grandi, piccoli, famiglie, gruppi e turisti che potranno trascorrere una mattinata all’aria aperta, in sella alle proprie bici, in uno splendido contesto naturale e paesaggistico. Info, qui.

Invasioni creative

Si chiama Invasioni creative ed è un progetto d’arte relazionale (realizzato con il contributo del Comune Di Udine nell'ambito del progetto Polis) a cura di Andrea Ciommiento, David Benvenuto, Giulia Cerrato e Alberto Fabio, in collaborazione con A+AUD Architetti Alumni Udine, CivicWise Italia. In programma una serie di workshop di creazione nel weekend del 22, 23 e 24 giugno (in via Riccardo di Giusto, dalle 15 alle 16), con lavoro in aula ed esplorazioni urbane per la costruzione di una mappatura narrativa del quartiere. Info, qui.

Villa Manin estate

Partenza domenica 24 giugno alle 11.30 con la nuova iniziativa ideata per le mattinate domenicali d’estate in collaborazione con l’Associazione culturale Stage Plan di Michele Poletto: concerto a ingresso gratuito sotto il grande cedro con stand degustazione di prodotti tipici regionali a cura di Sapori United (a pagamento). Maggiori info, qui.

‘Aria di Festa’

Al via la 34^ edizione di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, in programma dal 22 al 25 giugno 2018 a San Daniele del Friuli. Info, qui.

Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro. Info, qui.

'Sagra delle Fragole e dei Lamponi’

Fra la fine di giugno (22, 23, 24, 29, 30) e i primi giorni di luglio (1, 6, 7, 8) il Parco dei Conti d’Attimis si rifà il ‘trucco’ per ospitare la ‘Sagra delle Fragole e dei Lamponi’. Un appuntamento che si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle ‘tavole imbandite’ si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Info e programma qui.

‘Città di Tarvisio Cup’

Dopo le prime due edizioni disputate fra luglio e agosto, dal 2017 il torneo è stato spostato a fine giugno. E così, anche nel 2018 le qualificazioni (e, ovviamente, l'intero programma) scatteranno nel prossimo fine settimana: le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno saranno dedicate alle prime sfide che consentiranno di accedere al tabellone principale. Fra le aspiranti ci sono anche due friulane: si tratta di Gaia Di Paolo, portacolori dell'Atomat Udinese, e Anna Peres del Tc Moruzzo. Info, qui.

Udin&Jazz Borghi Swing

Finalmente al via Udin&Jazz Borghi Swing, speciale apertura del Festival Udin&Jazz 2018 #takeajazzbreak, che dal 22 al 24 giugno animerà le piazze, le calli, i portici e i campielli del borgo marino di Marano Lagunare e la sua suggestiva laguna con questa nuova manifestazione, parte di un progetto più ampio che vede coinvolti sette borghi dal Piemonte alla Calabria, ideato e promosso da I-Jazz, associazione che riunisce i più noti festival jazz italiani, con il patrocinio ed il sostegno del MiBACT e realizzata da Euritmica con il supporto dell’amministrazione comunale, la collaborazione della Regione e di PromoTurismo FVG e il sostegno della Camera di Commercio di Udine. Info, qui.