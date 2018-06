Nell'incantevole cornice di Maranzanis si ‘svela’ il Sumi-e

MARANZANIS - Con un semplice pennello, una tavoletta di china, una pietra e un foglio di carta di riso, concentrando l’attenzione sul momento presente, lasciando scorrere i pensieri, sciogliendo le tensioni del corpo mediante una giusta postura e una corretta respirazione, questo modo di dipingere può risvegliare in colui che la pratica la creatività, rendendolo più sensibile, attento, armonioso nell’accettare se stesso, gli altri e le proprie difficoltà, più recettivo e in contatto con la fonte della vita stessa che è in lui. Il termine giapponese significa ‘inchiostro nero (sumi) e ‘pittura’ (e). Dal 29 giugno al 1 luglio l'occasione di avvicinarsi a questa affascinante disciplina: venerdì dalle 20.30 conferenza sul tema, sabato e domenica workshop di pittura con il Maestro Alessandro Do Ryu Sarotto.

