Al via i festeggiamenti del 51° ‘Luglio Varianese’

VARIANO - Saranno settimane (dal 29 giugno al 15 luglio) ricche di eventi quelle del ‘Luglio Varianese’, quest’anno giunto alla sua 51^ edizione.

VENERDÌ 29 GIUGNO - Si comincia il 29 giugno alle 19 con l’apertura chioschi e la pesca di beneficenza. Dalle 21, invece, nella pista grande, serata danzante con l’orchestra ‘andrea e i souvenir’. Alla stessa ora, sulla ‘pista giovani’, discoteca party time summer tour & Tirradio.

SABATO 30 GIUGNO - I festeggiamenti proseguono anche sabato 30 giugno: alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Alle 21, sulla pista grande, serata danzante con l’orchestra spettacolo ‘Rossella Ferrari e i Casanova’, sulla ‘pista giovani’, discoteca party time summer tour.

DOMENICA 1 LUGLIO - Domenica primo luglio, alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Le danze si apriranno, alle 21, quando sulla pista grande ci sarà la serata danzante con l’orchestra ‘Sorriso’, sulla pista giovani ancora discoteca party time summer tour.

VENERDÌ 6 LUGLIO - Il secondo fine settimana di festa si apre venerdì 6 luglio: alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Dalle 21, sulla pista grande, serata danzante con l’orchestra ‘Daniela Nespolo’, sulla pista giovani: discoteca party time summer tour & Tirradio.

SABATO 7 LUGLIO - I festeggiamenti proseguono anche sabato 7 luglio: alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Alle 21, sulla pista grande serata danzante con l’orchestra ‘Marco Ee i Niagara’, sulla pista giovani ancora discoteca party time summer tour. Dalle 22, ‘Schiuma Party’!

DOMENICA 8 LUGLIO - Domenica 8 luglio, dalle 10, sarà la volta di ’Variano Pedala’: tutti in bici per le strade bianche al rientro pranzo in collina. Alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Dalle 21, sulla pista grande, serata danzante con il gruppo ‘BaccoXbacco’, sulla pista giovani: discoteca party time summer tour.

VENERDÌ 13 LUGLIO - Il terzo e ultimo weekend di ‘Luglio Varianese’ comincia venerdì 13 luglio alle 19 con l’apertura chioschi e la pesca di beneficenza. Dalle 21, sulla pista grande, serata danzante con l’orchestra ‘Stefania & mamma mia band’, sulla pista giovani: discoteca party time summer tour & Tirradio.

SABATO 14 LUGLIO - I festeggiamenti proseguono anche sabato 14 luglio: alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Alle 21, sulla pista grande serata danzante con l’orchestra ‘I Rodigini’ , sulla pista giovani ancora discoteca party time summer tour ‘Dj Maxweel Nordio Ed Edo Di Radio Piterpan’.

DOMENICA 15 LUGLIO - Il ‘Luglio Varianese’ chiude domenica 15 luglio. Alle 19, apertura chioschi e pesca di beneficenza. Alle 21, sulla pista grande serata danzante con l’orchestra ‘Collegium’ , sulla pista giovani ancora discoteca party time summer tour. Alle 24, grande spettacolo pirotecnico.

