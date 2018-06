Udine: nuova estate in compagnia di ‘Storie sotto le stelle’

UDINE - ‘Storie sotto le stelle’ è l'appuntamento a Udine con il teatro all'aperto per scoprire personaggi del passato e vicende curiose avvenute nei luoghi della città (ingresso gratuito). Quest'anno ‘La compagnia della Testa’ (promossa dal Comune Di Udine - Assessorato alla Cultura) dà appuntamento con tre diverse storie in tre diverse zone della città (a nord, centro e sud di Udine, in collaborazione con: Osteria al Ponte, Il Caffè del Venerdì, Parrocchia S. MArco, SPS Soluzioni Per Scavezzacolli, Trattoria alla Casa Rossa, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine, Comunità Nove.), per un totale di sei appuntamenti, tra giugno e agosto! In caso di pioggia gli spettacoli avranno luogo in un riparo accanto al luogo indicato.

UDINE NORD Il 28 giugno e il 30 agosto, alle 21, in piazza Medaglie d'oro, con ‘Le disavventure del giovane Goldoni’.

UDINE CENTRO - Il 5 luglio e il 23 agosto, alle 21, in piazzale Oberdan, con la ‘Storia di un patibolo’.

UDINE SUD - Il 12 luglio e il 20 agosto, alle 21, nel cortile della Comunità Nove, al complesso di Sant'Osvaldo - ‘Gaetano Perusini: un uomo, un medico, un soldato’.