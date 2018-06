Rubate bici per un valore di 25 mila euro a Sedegliano

SEDEGLIANO - Un furto di 10 biciclette, del valore complessivo di 25 mila euro, è stato realizzato nella giornata di venerdì in un negozio specializzato, l'Ascosport di Gradisca di Sedegliano. I ladri sono entrati nel punto vendita dopo aver forzato la porta d'ingresso. Tre soggetti, travisati, sono scappati a bordo di un furgone Mercedes Vito risultato rubato. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine.

LO SFOGO DEI TITOLARI - Grande l'amarezza dei titolari, affidata alla pagina Facebook del punto vendita: «Dopo circa un anno e mezzo, il nostro negozio è stato preso di mira nuovamente dai ladri! E' avvilente, deprimente, demotivante. Ti fa infuriare! Gli allarmi non servono a nulla: agiscono veloci, di notte, con furgoni bianchi rubati, le autorità consapevoli dicono di non poter fare nulla! La stessa merce tra poco la troveremo sul web. Il mio appello è : non comprate sul web biciclette usate. Affidatevi a un negoziante di vostra fiducia».