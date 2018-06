Cade dal balcone di casa: bimba di 2 anni si salva

CAMINO AL TAGLIAMENTO – Cade dalla finestra facendo un volo di circa tre metri ma si salva. E’ successo a Camino al Tagliamento, in via Aquileia, verso le 12.30 di sabato 23 giugno. Il fatto ha visto protagonista una bimba di appena 2 anni, che mentre stava giocando sul balcone ha perso l’equilibrio finendo nel vuoto, sfuggendo all'attenzione dei genitori.

LIEVI FERITE - Fortunatamente la piccola, nonostante un volo di diversi metri, ha riportato solo lievi ferite, restando sempre cosciente. Sul posto la Sores ha inviato l’elicottero e un’ambulanza. La bambina è stata portata all’ospedale di Udine per accertamenti. È stata tenuta in osservazione ma non ha riportato traumi.

LA RICOSTRUZIONE DEI CARABINIERI - Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Codroipo della Compagnia di Udine, la bimba sarebbe caduta giocando dalla porta finestra del primo piano della sua abitazione, in ristrutturazione e priva di parapetto dopo essere sfuggita un attimo al controllo dei familiari.