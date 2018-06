Rissa in centro: sfasciato un locale aperto da 5 giorni

UDINE – Ha aperto i battenti da appena cinque giorni, ma è già stato semi-distrutto da una rissa. E’ accaduto sabato notte in pieno centro a Udine, in via delle Pelliccerie, nel locale ‘La Sciabola’. Come ha riferito uno dei gestori, Stefano Zampa su Facebook (dove ha postato un video che documenta i danni alla struttura) un gruppo di sinti avrebbe sfasciato il bar. Già vistosamente alterati dall’alcol, la comitiva, al rifiuto di ricevere altro alcol, avrebbe perso le staffe, cominciando a distribuire pugni e a distruggere il locale, rifiutandosi di pagare il conto.

Come sio vede dal video, il gruppo di scalmanati ha provocato danni al bagno, ha infranto le vetrati del locale e ha sfasciato uno sgabello, aggredendo i gestori. Il trambusto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, coinvolgendo 5 ragazzi di probabile etnia sinti e i gestori del locale. Grande l’amarezza per questi ultimi, che dopo un anno di sacrifici erano finalmente riusciti ad aprire il locale, coronando un loro sogno. Ma un gruppo di scalmanati ha messo tutto in discussione. Nel video si possono ascoltare le parole di amarezza dei ragazzi, che si appellano al nel ministro Matteo Salvini chiedendo un intervento per migliorare la sicurezza della città.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia che hanno provveduto a fermare e portare in Questura il gruppo di aggressori. Due dei ragazzi sono stati arrestati.