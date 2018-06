Mille petali di cinema: grande ritorno del cinema all’aperto nel centro di Udine!

UDINE – Se Piazza Primo Maggio è l’anima verde del centro, il Giardino storico 'Loris Fortuna' è l’anima verde di Piazza Primo Maggio. Uno spazio a misura di famiglie, uno spazio elegante e accogliente, dove gli alberi, le siepi e il magnifico roseto stanno per delineare un’oasi dentro l’oasi: dal 28 giugno al 30 agosto, infatti, il Giardino 'Loris Fortuna' si trasformerà nella nuovissima arena estiva della città! Grande schermo, grandi film, grandi serate: sotto le stelle e sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e del CEC - Centro Espressioni Cinematografiche.

PIU’ DI 60 TITOLI - È dal 2006 che il cinema all’aperto, chiusa la memorabile avventura decennale del Giardino del Torso, non faceva ritorno in forma così strutturata: una ricca programmazione (oltre 60 titoli complessivi, ogni sera un film diverso) rivolta a tutti, davvero a tutti, con l’intenzione di riaccendere l’entusiasmo del pubblico per lo spettacolo 'sotto le stelle'. Non solo nei confronti dei singoli film, che cercheranno comunque di soddisfare una gamma particolarmente ampia di preferenze, ma proprio nei confronti di una preziosa esperienza sociale. Il cinema all’aperto rappresenta, storicamente, il piacere di condividere una visione e un luogo. In questo caso, appunto, l’anima verde di Piazza Primo Maggio, con la sua atmosfera armoniosa e con quel magnifico roseto che, non a caso, è stato scelto dagli organizzatori come simbolo della rassegna: Mille petali di cinema, mille petali di rosa, mille occasioni per uscire di casa e trascorrere del tempo leggero, del tempo sorridente. Il meglio della stagione cinematografica di qualità, il meglio di un vecchio 'rito' da riscoprire. Tutto questo, gli spettatori potranno trovarlo cristallizzato nella splendida illustrazione dell’udinese Erika Pittis: c’è uno schermo che illumina il primo buio della sera, c’è un film che sta per iniziare e c’è un ragazzino, con una rosa rossa in mano, che sta evidentemente aspettando l’arrivo di qualcuno. Perché il cinema, si sa, è sempre una promessa d’amore.