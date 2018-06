Claudio Baglioni in regione con il suo tour ‘Al Centro’

TRIESTE - Cresce l’attesa per il tour ‘Al Centro’ che, a partire da ottobre 2018, vedrà il grande Claudio Baglioni, artista fra i più amati della musica italiana di sempre, protagonista nelle principali arene indoor d’Italia, dove grazie al palco al centro il pubblico sarà disposto a 360° gradi intorno a lui. A conferma dell’affetto e dello straordinario interesse da parte del pubblico per la storia musicale del cantautore, si aggiungono a grande richiesta nuove date a quelle già annunciate.

A PALARUBINI - Fresco di riconferma alla direzione artistica del Festival di Sanremo, Baglioni sarà in concerto a Trieste, al PalaRubini Alma Arena il 2 aprile, e a Treviso, al Palaverde il prossimo 15 aprile. I biglietti per entrambi i concerti, organizzato da F&P Group e Zenit srl, saranno disponibili in presale dalle 11 di lunedì 25 giugno alle 10 di mercoledì 27 giugno, online sul sito di TicketOne, dalle 11 di mercoledì 27 giugno e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di mercoledì 4 luglio.

Info e punti autorizzati su www.azalea.it . RTL 102.5 è radio partner dei live.