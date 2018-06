La catena KFC sbarca in Friuli: nuovo ristorante al Città Fiera

MARTIGNACCO - Aprirà i battenti mercoledì 27 giugno il primo ristorante KFC (Kentucky Fried Chicken) del Friuli, che troverà ospitalità nel Centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. Con questo ristorante KFC inaugura il suo ventunesimo locale in Italia e il quarto nel Nord-Est, regione strategica per lo sviluppo del marchio che è già presente nell’area con i ristoranti di Verona, Marcon (Venezia) e Villesse (Gorizia).

28 NUOVI POSTI DI LAVORO - La gestione di tali locali è affidata al Franchising Partner US Food Network s.r.l. che conduce anche quello di Torino in Piemonte. Sono 28 i nuovi posti di lavoro creati dal ristorante KFC di Udine, che impiega persone provenienti per la maggior parte dal territorio. Il locale KFC di Udine ha una dimensione di circa 425 metri quadri, offre 135 posti a sedere e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9.30 fino alla chiusura della food court del Centro Commerciale. Nel ristorante sono disponibili il free wi-fi e diverse postazioni per la ricarica di cellulari e di computer.

I COMMENTI - «Siamo orgogliosi di essere partner di Yum! Restaurants International e di poter contribuire alla crescita del marchio KFC® in Italia. A Udine apriamo il nostro quinto ristorante e prevediamo di aprire altri 18 locali nei prossimi anni sul territorio italiano, in particolare nel Nord-Est - afferma Mark Hilton, ceo di Sphera Franchise Group, che controlla US Food Network s.r.l. - Il ristorante di Udine dà lavoro a 28 persone, tutte provenienti dalla zona, e contiamo di creare, con le prossime aperture, circa 500 nuovi posti di lavoro. Ci fa piacere poter valorizzare la nostra esperienza con questo brand, forti di 20 anni di attività con Yum! Restaurants International, in particolare in Romania e Moldavia, e di portare sempre più vicino ai clienti italiani il delizioso pollo fritto del Colonnello Sanders e dare con i nostri ristoranti un contributo al tessuto economico e all’occupazione nel territorio».

Nel nuovo ristorante di Udine è possibile assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua madre: un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi di KFC®, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla marinatura alla panatura fino alla cottura.

IN PREVISIONE CI SONO NUOVE APERTURE - «La partnership con franchisee come US Food Network s.r.l. è fondamentale per continuare sulla strada della nostra crescita che ci porterà a raddoppiare la presenza in Italia entro la fine del 2018 – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia –. Con Udine salgono a 21 i ristoranti KFC® in Italia, dove siamo presenti in 7 regioni, dal Veneto alla Campania. L’obiettivo è consolidare la presenza in queste regioni e allargarci ad altri territori per rispondere sempre più capillarmente alle richieste di tutte le persone che anche in Italia apprezzano e ci chiedono i nostri prodotti».