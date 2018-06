I Galli di Sandro Comini in mostra a Codroipo

CODROIPO - Dal casale-atelier di Borgo Zucco ad Artegna, i ‘Galli’ di Sandro Comini migrano a Codroipo, dove resteranno fino al 31 luglio. È nella galleria De Martin, al numero 3 di via Italia, che venerdì 29 giugno alle 18.30 l’eclettico artista presenterà i coloratissimi olii raffiguranti i pennuti che hanno ispirato la sua opera più recente. «Artegna è la mia terra d’origine – spiega Comini – dove, dopo un lungo periodo vissuto a Udine, ho voluto ritornare ad abitare. Qui, incontrare questi uccelli da cortile è consuetudine, una discreta e simpatica presenza che accompagna le mie passeggiate: il loro tranquillo razzolare e il vivace piumaggio hanno colpito la mia attenzione, fino a farli diventare il soggetto prediletto della mia produzione pittorica».

LE OPERE - Tra le tele esposte, si potrà apprezzare in anteprima la nuova serie ‘Flying Rooster’, in cui i galli sono protagonisti assoluti, capaci di donare vita a suggestive nature morte. Non mancheranno, poi, le opere con le quali Comini esprime la personale rivisitazione dei grandissimi dell’arte moderna e contemporanea, di cui reinterpreta le tecniche pittoriche e i soggetti più rappresentativi. I visitatori potranno così compiere un inedito viaggio alla scoperta di un’originale espressione pittorica: dal dripping adottato per raffigurare il ‘POLLOck’, al cubismo del ‘Pigalso’, dall’inconfondibile essenzialità del segno utilizzato per il 'Van Gall', al leggiadro e romantico volo degli ‘Scia’ Gall’. «Star chiusi in un pollaio non deve essere molto piacevole, ma nemmeno troppo a lungo nel mio laboratorio di Artegna – scherza Comini – ecco perché venti dei miei iperattivi Galli, dalla pedemontana, sono scesi nella bassa pianura codroipese, dove sverneranno per circa un mesetto».

L’ARTISTA - Nato nel 1952, Sandro Comini è dotato di autentico talento trasversale, egli, infatti, esprime la sua inesauribile creatività attraverso differenti forme d’arte: pittore, poeta, musicista e compositore, è fondatore del celeberrimo trio musicale friulano Frizzi, Comini, Tonazzi, così come dell’agenzia di pubblicità e marketing Unidea di Udine, di cui, da oltre venticinque anni, è direttore creativo.

L’ESPOSIZIONE - La mostra 'Galli' rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, ad eccezione di domenica e lunedì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per informazioni: 0432 295181.