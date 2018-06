Il parco del Rivellino sarà tutto illuminato: in programma l’inaugurazione

OSOPPO - Nel 2014 sembravano quasi un sogno, invece in soli quattro anni sono diventati realtà: ci riferiamo all'illuminazione totale del parco del Rivellino nonché al "nuovo" spazio polifunzionale, (ora fruibile anche all'esterno, dopo l’inaugurazione degli spazi interni a dicembre).

AREA SPORTIVO-RICREATIVA - Da questa estate il Comune di Osoppo può insomma vantare un'area sportivo-ricreativa di tutto rispetto ed è anche merito dell'Asd Nuova Osoppo che già si occupava della gestione del campo da calcio e che, nel 2017, ha ottenuto la gestione anche del polifunzionale di via Arduino Forgiarini, struttura che era stata appena sottoposta a tutta una serie di migliorie.

L’INAUGURAZIONE - Ecco insomma che venerdì 29 giugno si terranno due cerimonie inaugurali: alle 20 quella dell'area esterna del polifunzionale e alle 21 quella dell'illuminazione del parco del Rivellino. "Abbiamo messo a posto la recinzione (che era distrutta) e il campo da basket. A breve riattiveremo anche la piscina – ha spiegato Olindo Peretto, presidente della Nuova Osoppo - Anche il chiosco a bordo piscina è stato completamente risistemato ed entro la fine dell'anno, o al massimo in primavera, riavremo i campi da tennis. Per l'area attualmente inutilizzata c'è in piedi il progetto del campo da beach volley".

I FATTI - "Sarà bello poter avere il parco del Rivellino tutto illuminato – ha proseguito il sindaco di Osoppo, Paolo De Simon -. E non penso solamente a un utilizzo in occasione dei grandi eventi che verranno organizzati nel parco, in particolare d'estate, ma anche alla normale fruizione quotidiana da parte dei miei concittadini, che anche dopo il tramonto, per almeno un paio d'ore, potranno farsi una salutare camminata nel Rivellino. Siamo orgogliosi di aver portato a termine questi progetti che erano inseriti nel nostro programma elettorale, perché non sono rimasti nella carta ma sono divenuti un fatto concreto".