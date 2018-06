Niente strisce pedonali in viale Trieste: il Pd va all'attacco

UDINE - «Come per la versione ufficiale, anche la rivisitazione in salsa nostrana della 'settimane di emigmistica Udinese' non manca di stupire l’estate 2018. Se il protagonista di ieri era il 'rebus telecamere', oggi la nuova amministrazione di centrodestra ha in serbo per noi cittadini udinesi il gioco 'indovina gli elementi mancanti e disegnali'. Peccato che non si parli di giochi sotto l’ombrellone, perchè in questo caso parliamo di circa 20 attraversamenti pedonali totalmente mancanti lungo tutto viale Trieste quindi di sicurezza dei nostri cittadini». Commenta così, con ironia, la consigliera comunale del Partito Democratico Eleonora Meloni la dimenticanza da parte della giunta Fontanini del rifacimento delle strisce pedonali in viale Trieste (a seguito dei lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale già conclusi).

«A meno di non aver utilizzato l’inchiostro simpatico - continua Meloni - uno dei vialoni più lunghi della città è privo delle strisce pedonali. Chiedo dunque al vicesindaco con delega proprio alla mobilità Loris Michelini di verificare nel più breve tempo possibile e di sistemare la questione. Numerose sono infatti le segnalazioni - già presenti sui social e ricevute direttamente - di residenti viale trieste e interni, allarmati dalla pericolosità di tale dimenticanza». "Il centro destra per tutta la sua campagna elettorale - conclude Meloni - ha parlato di viabilità e sicurezza: due argomenti che di fatto - con gli avvenimenti di questi giorni - sembrano già prossimi al fallimento".