Anziano ferito al volto dal disgorgante liquido

UDINE - Un anziano residente a Udine è rimasto ferito al volto, nella mattinata di lunedì 25 giugno, dopo che il liquido contenuto in una bottiglia di disgorgante gli è finito sul volto. L'uomo, classe 1943, aveva appena acquistato cinque bottiglie di questa sostanza in un negozio dell'hinterland in compagnia della badante, caricandole in auto.

Giunto in prossimità della sua abitazione, in piazza Primo Maggio, l'uomo, nel tentativo di prendere le bottiglie, è stato raggiunto al viso dal liquido sgorgante fuoriuscito d'improssivo. La badante che era con lui l'ha immediatamente protato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nell'area di parcheggio del Santa Maria della Misericordia sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine notanto che anche le altre bottiglie si erano danneggiate, forse a causa del calore, erodendo parte del fondo in plastica del bagagliaio. Sono in corso le verifiche per capire se il prodotto sia, in qualche modo, difettato.

I Vigili del Fuoco, oltre a mettere in sicurezza il bagagliaio dell'auto, hanno avvisato i carabinieri del Nas affinchè provvedano a controllare anche gli altri prodotti della stessa partita presenti nel punto vendita dell'hinterland.