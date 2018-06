Il Consiglio regionale conferma la riduzione dei vitalizi

UDINE - Fino al 31 dicembre del 2018 i vitalizi degli ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia saranno ancora a regime ridotto. Lo ha deciso a larga maggioranza l'aula di piazza Oberdan con le due sole astensioni dei consiglieri della lista civica Patto per l'Autonomia. Pier Mauro Zanin, capogruppo di Forza Italia, nel suo intervento ha rimarcato la volontà di proseguire con il contenimento dei costi «anche facendo ricorso a una misura provvisoria in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati della Corte Costituzionale per questo genere di interventi». La norma, introdotta nella passata legislatura, è stata considerata lecita perché basata sul concetto di solidarietà e per questo con una durata temporale. Zanin ha comunque confermato che verrà creata «una nuova e compiuta disciplina complessiva sui vitalizi, che si basi sul principio del sistema contributivo».

Due i relatori di minoranza: per il Partito Democratico, Francesco Russo, e per il Movimeno 5 stelle, Mauro Capozzella. Secondo Russo era auspicabile «che tali innovazioni normative potessero essere inserite in un contesto più ampio e strutturato fin da subito, per dar vita a una nuova norma che ottemperasse ai criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità fissati dalla Corte costituzionale in materia di vitalizi». Russo ha sottolineato che si auspicava un intervento strutturato rispetto a una deroga. Analoga la posizione dei 5 stelle che hanno proposto «l'abolizione tout court dei vitalizi. Per questa ragione vogliamo che tale azione, oggi temporanea, divenga permanente, senza ovviamente che vengano lesi i diritti acquisiti».