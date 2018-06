Visio Summer Garden ospita la cena araba

UDINE – Continua l'appuntamento settimanale con le deliziose cene all'aperto e il Night Market nel Visio Summer Garden! Dopo la cena indiana, il viaggio gastronomico continua domani martedì 26 giugno con una deliziosa cena araba a cura del ristorante ‘Mille e Una Notte’. L’appuntamento è come sempre per le 19.30 nel fresco garden del Visionario. Dai falafel all’hummus, dallo shawarma alle patate con harissa, un ricco menu degustazione per scoprire (e riscoprire) i sapori del vicino Oriente. Immancabile il Night Market, aperto dalle 18 alle 23: in attesa della cena oppure dopo aver assaggiato alcune delle squisite ricette proposte, sarà possibile fare shopping tra le varie bancarelle allestite nel giardino!



PROSSIMI APPUNTAMENTI - I prossimi, gustosi appuntamenti in calendario vedranno protagoniste l’Italia con una tipica ‘sardelada’ (3 luglio) e l’Etiopia e l’Eritrea con uno speziato menu tipico a cura del ristorante Raggio di Sole (10 luglio). Il costo della consumazione è di €10, da pagare direttamente presso la cassa del bar all’aperto del Visionario. Tutti gli appuntamenti si terranno nel giardino del Visionario (via Asquini, 33) dalle 19.30 fino a esaurimento dei piatti. In caso di maltempo, si sposteranno al 1° piano del Visionario.