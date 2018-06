Land of Fashion porta lo shopping in vacanza

AIELLO – Le vacanze in Friuli Venezia Giulia fanno rima con shopping e convenienza grazie alla navetta gratuita del Palmanova Outlet Village, che, in luglio e in agosto, porterà i turisti a cogliere le occasioni dei saldi. Attivato per la prima volta, lo shuttle è un investimento del Village Land of Fashion finalizzato ad aumentare il numero di visitatori vacanzieri e ad ampliare la catchment area relativa alle province del territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. La navetta partirà dalle rinomate località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro. Il servizio inizierà nel primo pomeriggio, arriverà alle 16 ad Aiello del Friuli, dove si trova il Palmanova Outlet Village, e rientrerà alle 18.30.

L’ESTATE DELL’OUTLET - Due ore e mezza saranno riservate agli acquisti e alla visita dell’outlet. Lo stesso servizio sarà garantito anche con partenza da Grado e da Cervignano, collegamento che assume un’importanza di servizio pubblico «perché permetterà - spiega la marketing manager del Palmanova Outlet Village, Giada Marangone - anche a coloro che utilizzano il treno da Udine e da Trieste di usufruire gratuitamente di un collegamento settimanale dalla stazione ferroviaria al Village». Marangone sottolinea: «Vogliamo regalare un pomeriggio di shopping durante il periodo dei saldi, molto apprezzato dai vacanzieri che si prendono una pausa dalle lunghe giornate di spiaggia e dalle attività sportive. Oltre al ricco calendario di appuntamenti musicali, compresa la Village Night del 4 agosto, quest’anno l’estate del Palmanova Outlet Village si arricchisce di occasioni da non perdere per chi ha scelto il Friuli Venezia Giulia come destinazione delle vacanze». Mario Biondi (il 16 giugno scorso), Annalisa (21 luglio) e Roberto Vecchioni (4 agosto) sono confermati tra i protagonisti dei concerti estivi al Village. Isole di degustazione (con vini, birre artigianali e finger food di qualità) e negozi aperti fino a mezzanotte, invece, saranno gli ingredienti della ‘Village Night’, che, il 4 agosto, celebrerà il clou dell’estate. Il prossimo 1 e 2 settembre, invece, fine settimana dedicato alle famiglie con il ‘Kinder Village Hotels’, in collaborazione con Kinder Hotels e Austria Turismo.

I collegamenti della navetta gratuita sono attivi nelle seguenti date:

Luglio: 12/07 - 19/07 - 26/07

Agosto: 02/08 - 09/08 - 16/08 - 23/08