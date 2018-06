Aspiccailvolo: un fine settimana dedicato a giovani

UDINE - Un weekend interamente dedicato a tutti i giovani studenti bocciati, rimandati o che hanno riscontrato delle difficoltà durante l’anno scolastico che avranno a loro disposizione psicologi, counselor e docenti. Questa è la proposta ‘Aspiccailvolo’ iniziativa organizzata da Aspic fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, per le giornate del 29 giugno (dalle 14.30 alle 18.30), del 30 giugno e dell'1 luglio (dalle 9.30 alle 18.30).

ELABORAZIONE DELLE EMOZIONI - Una tre giorni all’insegna dell'elaborazione delle emozioni e del rinforzo dell'autostima, della motivazione e della speranza, un’esperienza completamente nuova ed accattivante, una proposta innovativa e creativa, rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e delle superiori. Aspic fvg con le dottoresse Anna Degano, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’associazione, le dottoresse referenti di ‘StudiAmo con Aspic’ Maria Rita Eramo, psicologa psicoterapeuta e Ilaria Fasan, docente e counselor, ha ideato questa iniziativa in collaborazione con numerosi altri professionisti e collaboratori dell’Aspic, per offrire a giovani con la voglia di mettersi in gioco, un’occasione per migliorare se stessi e i propri risultati, per fare rete e potenziare le personali life skills. Insomma, si tratta di un’opportunità unica e coinvolgente, pensata ad hoc per ogni studente e finalizza a recuperare insieme e imparare a studiare, perché con progetti come questo, inciampare per scoprire la forza di rialzarsi è possibile.

PROGRAMMA - Le proposte in programma sono numerose e multiformi, si partirà nel pomeriggio di venerdì 29 giugno con attività di accoglienza e sullo ‘stemma araldico’, per scoprire se stessi, le proprie risorse e la caratteristica identità. ‘Strategie e tecniche per il successo scolastico’ è il workshop che aprirà la giornata di sabato 30 giugno, a chiudere la mattinata, una proposta sulla gestione dei sentimenti a titolo ‘I colori delle emozioni’. Nella seconda parte della giornata, è previsto uno spazio di storytelling a tema ‘Il mio anno scolastico’ e infine il workshop ‘Il coraggio del sorriso per affrontare le difficoltà con ottimismo’. Domenica 1 luglio inizierà con una lettura animata de ‘Il piccolo principe’ per continuare poi con delle riflessioni su svariati temi, quali la scoperta, il coraggio, l’amicizia e l’amore. L’ultimo giorno proseguirà quindi con un’ondata di emozioni in movimento, scandite dallo yoga ragazzi. Dopo la pausa pranzo, sarà la volta di un’uscita al parco del Cormor di Udine, per una condivisione in gruppo su ‘Autostima e fiducia’ e un ‘Percorso di attivazione sensoriale’.

PROPOSTE MIRATE - Si tratta pertanto di un fine settimana strutturato con proposte mirate, soprattutto per il recupero dell’autostima e il rafforzamento dell’empowerment. Saranno applicati i principi della peer education (educazione tra pari) e le attività saranno svolte in gruppo, per valorizzazione le risorse di ciascuno. In particolare, saranno valorizzate le life skills, ovvero le competenze acquisite tramite insegnamento o esperienza diretta, che vengono usate per gestire problemi, situazioni e per rispondere a domande del quotidiano. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato al consolidamento di alcune strategie e tecniche che possono favorire il successo scolastico, come l’ascolto attivo, motivazione, auto-efficacia, gestione del tempo di studio ed organizzazione del ripasso, strategie di memorizzazione, uso delle mappe e molto altro ancora. Come afferma il gruppo di organizzatori, ‘in educazione la rete è il fattore vincente’. I professionisti Aspic si sono uniti infatti per sostenere i ragazzi in sinergia. Ebbene, ‘Aspiccailvolo’ è un weekend intensivo, ricco di proposte e attività caratterizzate del sapere, del saper fare e del saper essere, dove ciascuno sarà aiutato ‘a spiccare il proprio volo’.

Per maggiori informazioni: 0432 547168 | info@aspicfvg.it | www.aspicfvg.it |