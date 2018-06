Bar sfasciato dai rom in centro: Blasoni offre 3 mila euro per i danni

UDINE – Non si è limitato a portare la propria solidarietà ai ragazzi vittime di un’aggressione da parte di 5 rom. No, Massimo Blasoni, imprenditore udinese, ha voluto fare di più, volendosi farsi carico dei danni subiti dal locale di via delle Pelliccerie, ‘La Sciabola’. Per questo ha offerto a Stefano Zampa e al suo team 3 mila euro.

«Ho detto che avrei aiutato con Sereni Orizzonti i giovani a cui un gruppo di rom sabato ha sfasciato il locale aperto da cinque giorni. L'ho fatto: ‘le chiacchiere stanno a zero, come si usa dire – scrive Blasoni su Facebook –. Il mio è un piccolo gesto ma concreto per ripristinare il locale. L'ho fatto perché i gestori hanno poco più di vent'anni. Gli stessi che avevo anch'io quando da zero avviai la mia prima azienda: so quanto è dura e quanti sacrifici si fanno. In bocca al lupo».

«Due considerazioni – conclude Blasoni – la prima, sono troppi i furti nelle nostre abitazioni con denunce senza che si trovino i colpevoli. La seconda: spero che gli arrestati non vengano liberati entro qualche giorno. L'impunità sarebbe un segnale devastante».