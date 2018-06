Sagra dei Santi Pietro e Paolo: appuntamento ad Ampezzo!

AMPEZZO - Ampezzo è in fermento per i preparativi della Sagra dei Santi Pietro e Paolo. Tante sono le sorprese che la Pro Loco Tinisa sta preparando per i prossimi 30 giugno e primo luglio. L’appuntamento è sul Sagrato della Chiesa.

IL PROGRAMMA - Si comincia sabato 30 giugno, alle 18, con l’apertura dei chioschi con l' aperitivo Carnico " Bobes" , dalle 20 si balla sul brear con Studio Folk.

I festeggiamenti proseguono poi il primo luglio dalle 9, quando aprir il mercato tradizionale. Alle 11, invece, è in programma la Santa Messa. Dalle 12, aprono i chioschi con la musica di Ghidina Folk. Immancabile anche la pesca di beneficenza in favore dell’asilo di Ampezzo. Dalle 15, tutti sul sagrato per misurarsi con i giochi moderni e antichi. Per i più coraggiosi, poi, c’è una prova di arrampicata sul campanile, coordinata dal soccorso alpino. E dalle 17 si mangia, si beve e si balla, finché ce n’è.

