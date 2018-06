Auto finisce sotto un camion: chiusa l'A4 tra Villesse e Palmanova

PALMANOVA - Dinamica ancora non chiara ma risultato, purtroppo, drammatico: un’autovettura in transito sulla A4, in direzione Venezia, nel tratto fra Villesse e Palmanova è finita sotto un mezzo pesante e l’autista della vettura, una volta estratto dalle lamiere, è stato portato in ospedale. Il grave incidente, accaduto martedì 26 giugno verso l’una e mezza del pomeriggio in A4, ha richiesto la chiusura del tratto interessato e dell’entrata di Villesse in direzione Venezia.

E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Villesse per chi è diretto verso Venezia. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici per le operazioni di rimozione dei mezzi. La viabilità, già sotto pressione fin dalle prime ore del mattino in diversi punti della rete autostradale, risulta attualmente congestionata all’interno del tratto interessato dal sinistro (due i chilometri di coda), mentre code, ma solo di mezzi pesanti si registrano anche fra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e Portogruaro in direzione Venezia.

L'arteria è stata riaperta dopo circa 2 ore di lavoro, con i carroattrezzi hanno liberato l’autostrada dai mezzi coinvolti nell’incidente. La circolazione si va lentamente regolarizzando: alle 16.30 ci sono 3 chilometri di coda fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia in fase di smaltimento.