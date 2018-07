Festa di Mezzaestate: eventi e tanta musica a Fagagna

FAGAGNA - Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 20, 21 e 22 luglio e quello seguente del 27, 28 e 29.

MUSICA - Sarà come di consueto una festa popolare con tanta musica e concerti. Si esibiranno gruppi rock emergenti come i Rock Fire Stripes, i Foolminas, gli Escape From Reality e il gruppo musicale Extore. La serata clou del Rock‘n’Roll anni cinquanta e sessanta è in programma sabato 21 luglio con il gruppo musicale The Great Balls of Fire del mitico Beppe Lentini da tanti anni sulla cresta dell’onda. A completare l’opera si esibiranno alla consolle come dj Philip Low e Laurens, provetti dj dotati di una speciale abilità nel proporre i brani musicali più in voga nel mondo dei giovanissimi.

EVENTI - Oltre a tanta musica nel programma della festa ci sarà sabato 21 e domenica 22 la Fiera del disco ‘vinile e cd’, il raduno ippico regionale patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Equestri di Udine, la mostra di pittura nel parco patrocinata dall’Unione Pittori e Artisti Friulani, con ancora giochi per i bambini e la festa degli aquiloni, la dimostrazione della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana di Udine, il mercatino dell’antiquariato e delle cose usate oltre che quello degli hobbisti, e degli artigiani artisti, l’esibizione degli aeromodelli dell’associazione Barone Rosso di Fagagna e tante altre attrazioni e spettacoli. Domenica 29 alle 18.30 ci saranno presenti Mauro Corona e Gigi Maieron con ‘Tra parole e musica’ a tutto campo per il pubblico. I molti ospiti potranno degustare ai chioschi la gastronomia friulana di Barbe Cocul.