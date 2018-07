UDINE – Il primo agosto si avvicina, data scelta dall’amministrazione comunale per riaprire al traffico via Mercatovecchio, via Manin e via Vittorio Veneto. E così, in questi giorni, sono iniziati i lavori per la segnaletica orizzontale in centro storico. Si è cominciato con le strisce gialle riservate ai bus e con quelle bianche per le auto. Lunedì sarà la volta di quelle blu per i posteggi a pagamento (una ventina quelli che saranno ricavati in via Mercatovecchio, con un costo orario di 1,50 euro).

BERTOSSI LANCIA IL SASSO - E con il ritorno delle strisce sono apparse anche le polemiche. Il primo a segnalare i lavori è stato il consigliere comunale di ‘Prima Udine’ Enrico Bertossi. Questo il suo post pubblicato si Facebook: «Ecco il salotto di Udine pronto per la riapertura al traffico! Le strisce dipinte sopra la pietra piasentina e la corsia del bus che finisce dentro gli ombrelloni e i tavolini danno quel tocco di classe che ci mancava... Non ho parole!».

DECINE DI COMMENTI - Decine i commenti apparsi sotto il post di Bertossi, per la gran parte contrari alla riapertura al traffico di via Mercatovecchio. Tra chi scherza auspicando l’apertura di una pompa di benzina per creare ‘movimento’, c’è chi invoca l’esempio di Oslo, città destinata a diventare, nel 2019, la prima senza auto. C’è anche chi annuncia un’obiezione automobilistica: mai in macchina in quella strada. Non manca chi è convinto che la concorrenza dei centri commerciali non si possa combattere riaprendo il centro alle auto.

Torna la segnaletica orizzontale in via Mercatovecchio: è già polemica (© Bertossi)