Si cercano comparse per il primo film da 'solista' di Aldo Baglio

TARVISIO – Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’esordio da ‘solista’ di Aldo Baglio (uno dei componenti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), che ha scelto il Friuli per girare il suo film ‘L’Indesiderato’ (sarà diretto da Enrico Lando e prodotto dalla Adigi Due Film). Le riprese avverranno, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, tra Coccau, Fusine, Tarvisio e Chiusaforte.

La produzione, portata in regione dalla Fvg Film Commission, cerca comparse. Per questo si organizzano casting nella zona tra Udine e Tarvisio per la ricerca di: uomini di età compresa tra i 25 e i 60 anni (la maggior parte ricopriranno un ruolo in divisa), donne di bella presenza di età compresa tra i 25 e 50 anni, extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno regolare.

Il periodo di riprese sarà dal 30 luglio all’11 agosto. Tutti gli interessati possono inviare la propria candidatura (dati personali, numero telefonico e 2 foto) all’indirizzo e-mail castingfriuli@gmail.com.