Annalisa in concerto al Palmanova Outlet Village

AIELLO – Prosegue l’estate di grande musica del Summer Fest ‘Land of Fashion’ al Palmanova Outlet Village. C’è attesa per il concerto di Annalisa, reduce dal successo sanremese, una delle artistie italiane più apprezzate del momento. L’appuntamento è sabato 21 luglio, a partire dalle 21, nella piazzetta principale del Palmanova Outlet Village.

LA CANTANTE - Annalisa, a partire dalle 21.30, regalerà ai fans le sue più belle canzoni. Con l’album ‘Bye Bye’ e il singolo ‘Il mondo prima di te’, presentato in occasione del Festival di Sanremo 2018 e giunto terzo alla manifestazione, Annalisa Scarrone è attualmente in tour in tutta italiano con il Tour ‘Bye Bye’ e il suo nuovo singolo è tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Sempre sabato 21 luglio, in occasione del concerto, l’esperienza di shopping sarà ancora più unica grazie ad una speciale promozione, con una scontistica del 20 per cento extra sul prezzo outlet già in saldo, dalle 20 alle 23.30. Un’occasione speciale per acquistare la merce già in saldo con una scontistica davvero importante. I negozi del Village, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 23.30.

VILLAGE NIGHT - Il 4 agosto tornerà la Village Night, l’evento enogastronomico che coniuga le eccellenze del territorio alla musica di qualità. Il programma estivo del Palmanova Outlet Village si chiuderà, sabato 1 e domenica 2 settembre, con uno speciale weekend dedicato ai più piccoli: il ‘KinderVillage Hotels’, un fine settimana a misura di bimbo, frutto della rinnovata partnership con la rinomata catena alberghiera Kinder Hotels e Austria Turismo.