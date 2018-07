Allerta meteo della Protezione Civile in Fvg

FVG – La protezione Civile del Fvg ha emanato una nuova allerta meteo (la 18 del 2018) a partire dalle 15 del 20 luglio e fino alla mezzanotte del 22.

AL MOMENTO - Attualmente sul Nord Italia è presente, nei bassi strati, aria decisamente calda e umida, mentre in quota tendono ad affluire correnti atlantiche, più fresche. Tale situazione determinerà un deciso aumento dell'instabilità atmosferica.

PREVISIONI - Secondo le previsioni, dal pomeriggio di venerdì 20 all'intera giornata di sabato 21 luglio: saranno probabili temporali sparsi, forse anche forti, alternati a fasi di tempo migliore. L'assenza di sistemi frontali ben definiti rende la previsione locale decisamente incerta, sia per le tempistiche che per i fenomeni, tuttavia il contesto atmosferico è favorevole allo sviluppo di temporali forti sul Triveneto nel periodo indicato.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE METEO-IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA – «Il verificarsi di tali eventi – come si legge in una nota - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali». Per questo dalla sede di Palmanova «si raccomanda la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento».