Le uova bio della friulana Pascolo a Unomattina, su Rai 1

NOGAREDO DI CORNO - L’azienda agricola Pascolo di Nogaredo di Corno (Ud) sarà in diretta lunedì 23 luglio, attorno alle 7.30, a Unomattina su Rai 1.

UOVA BIO - Parliamo della prima azienda in Italia a ottenere, nel 1997, la certificazione per la produzione di uova biologiche. Da allora ha mantenuto fede a queste promesse, continuando a lavorare secondo natura, garantendo agli animali condizioni adeguate di vita ed evitando l'inquinamento. L’ingresso di Sebastiano Pascolo, figlio di Sergio, è un nuovo punto di partenza e rappresenta una continuità in questo progetto. Oggi l’azienda è prima e unica in Italia a ideare e produrre frittate precotte confezionate e uova sgusciate pastorizzate a freddo (massimo mantenimento qualità dell’uovo fresco). L’allevamento di galline ovaiole alta qualità certificate bio, puntando su sperimentazione, innovazione di processo e di prodotto, è oggi la prima realtà del Paese a mettere sul mercato i trasformati dalle proprie uova in risposta a mirate esigenze di mercato, con apposito packaging e una puntuale campagna di marketing digitale.