Gli eventi in programma sabato 21 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

La ruota delle meraviglie

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel parco divertimenti di Coney Island. Con una Kate Winslet formidabile, un'immersione profonda nella psiche del regista e della sua città, tra un sorriso e un problema esistenziale. Un film di contrasti, di scontri, tra l’età adulta e la gioventù, sullo sfondo della suggestiva Coney Island anni '50. Tutto questo è La ruota delle meraviglie ultima opera del maestro Woody Allen, in programma domani sabato 21 luglio alle 21.15 al cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio.

Sagre di San Jacum: si fa festa a Paluzza

A Paluzza torna la Sagre di San Jacum. Appuntamento nel tendone allestito in piazza XXI e XXII luglio, il 20, 21, 22 e 25 luglio. Il programma, qui.

Myles Kennedy in concerto al Castello di Udine

Andrà in scena, il 21 luglio, al Castello di Udine un nuovo grande evento musicale internazionale parte del ricchissimo calendario di eventi di questa estate 2018 in Friuli Venezia Giulia. Sarà il cantautore e chitarrista Myles Kennedy, frontman del gruppo alternative rock Alter Bridge e apprezzato interprete solista, a emozionare il pubblico in quello che sarà il suo unico live italiano nel Nordest, parte della sua nuova tournée mondiale. Info, qui.

Festa di Mezzaestate a Fagagna

Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 20, 21 e 22 luglio e quello seguente del 27, 28 e 29. Info, qui.

A Manzano torna la Festa sella Sedia

Torna la Festa sella Sedia. Dal 20 al 22 luglio vi attende un weekend di musica, intrattenimento e tanta allegria. Qui il programma.

A Vidulis la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Il programma, qui.

A Tarcento le star mondiali della fisarmonica

Un grande evento con le star internazionali della fisarmonica è in programma a Tarcento, sabato 21 luglio alle 20.45 nella Sala dell’ex Cinema Margherita, per la quarta edizione della rassegna ‘Uniti dalla Fisarmonica’ organizzata dal Gruppo Fisarmonicisti di Tarcento diretto da Massimo Pividori. I dettagli, qui.

Festa del Prosciutto a Sauris

Negli angoli più belli di Sauris saranno allestiti vari punti degustazione dei prodotti tipici locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, gnocchi, grigliate di carne con polenta, frico di patate con polenta, trota affumicata di Sauris, vini dei Colli Orientali, Ramandolo, strudel, crostate, gelato, macedonie di frutti di bosco, caffè. Appuntamento dalle 11 a mezzanotte il 21, 22 luglio. Info, qui.

Annalisa in concerto al Palmanova Outlet Village

Prosegue l’estate di grande musica del Summer Fest ‘Land of Fashion’ al Palmanova Outlet Village. C’è attesa per il concerto di Annalisa, reduce dal successo sanremese, una delle artistie italiane più apprezzate del momento. L’appuntamento è sabato 21 luglio, a partire dalle 21, nella piazzetta principale del Palmanova Outlet Village. Per saperne di più, qui.

90210: al Mr.Charlie

E' una serata ispirata alla mitica serie tv Beverly Hills 90210, ovvero un party dedicato alla musica Dance degli anni 90 e 2000, due decenni di canzoni che ancora oggi fanno ballare con allegria, anzi indimenticabili. Info, qui.

Fare cultura in montagna

La Audax Editrice, fondata e diretta dal giovane moggese Emanuele Franz, compie 10 anni. Per l’occasione è stato organizzato il convegno (Fare cultura in montagna) in programma per il 21 luglio alle 17 a Moggio Udinese, persenti ben 11 relatori, rappresentanti del mondo della cultura, dell’imprenditoria in montagna e rappresentanti del mondo istituzionale. Info: www.audaxeditrice.com