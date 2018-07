Gli eventi in programma domenica 22 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Tornano le Frecce Tricolori sul cielo di Lignano

Per tutti gli amanti di questo grande gruppo che ha fatto innamorare l'Italia, la giornata da segnare sul calendario è quella del 22 luglio, attorno alle 16, sull'arenile del Lungomare Trieste, a Sabbiadoro.

‘Geologia sotto le stelle’

Una serata dedicata alle scienze della Terra, con gli occhi rivolti al cielo. È questo il tema di ‘Geologia sotto le stelle: tra i ghiacci dell'Antartide e le piogge di meteoriti’, evento che si terrà domenica 22 luglio, dalle 17, nell'incantevole scenario del paese di Illegio, in Carnia. Info, qui.

Giornata di Libera Terra in 15 rifugi della regione

Il 22 luglio, in quindici rifugi del Fvg si celebra la Giornata di Libera Terra, in collaborazione con Bottega del Mondo e Libera Terra, la rete delle cooperative produttrici di alimenti biologici fondata da don Luigi Ciotti sulle terre sottratte alle mafie (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania). Info, qui.

Torna la festa dell’aglio di Resia

Domenica 22 luglio, a San Giorgio di Resia, il protagonista degli eventi della Val Resia sarà il rinomato Aglio, con la famosa ‘Festa dell’Aglio’ organizzata dall’Associazione FivEvents in collaborazione con l’Associazione Produttori Aglio di Resia. Info, qui.

Sagre di San Jacum: si fa festa a Paluzza

A Paluzza torna la Sagre di San Jacum. Appuntamento nel tendone allestito in piazza XXI e XXII luglio, il 20, 21, 22 e 25 luglio. Il programma, qui.

Festa di Mezzaestate a Fagagna

Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 20, 21 e 22 luglio e quello seguente del 27, 28 e 29. Info, qui.

A Manzano torna la Festa sella Sedia

Torna la Festa sella Sedia. Dal 20 al 22 luglio vi attende un weekend di musica, intrattenimento e tanta allegria. Qui il programma.

A Vidulis la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Il programma, qui.

Festa del Prosciutto a Sauris

Negli angoli più belli di Sauris saranno allestiti vari punti degustazione dei prodotti tipici locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, gnocchi, grigliate di carne con polenta, frico di patate con polenta, trota affumicata di Sauris, vini dei Colli Orientali, Ramandolo, strudel, crostate, gelato, macedonie di frutti di bosco, caffè. Appuntamento dalle 11 a mezzanotte il 21, 22 luglio. Info, qui.

Sagra del maiale a Coccau e raduno Vespa

Torna il ‘Raduno Vespa del maiale’, organizzato sulla piana di Coccau dal Vespa Club Udine nell’ambito della sagra degli Original Schwenvonger Goggau. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è in programma domenica 22 luglio. I dettagli, qui.

Cinema all’aperto

Lady Bird sarà in programma domenica 22 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio! Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).