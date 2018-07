MAJANO - Conto alla rovescia per l’inizio della 58° edizione del Festival di Majano, ai nastri di partenza sabato 21 luglio, manifestazione che si concluderà coni l grande spettacolo pirotecnico del 15 agosto.

IL 22 LUGLIO - Star del primo fine settimana di festeggiamenti saranno senza dubbio i Gogol Bordello, gypsy punk band amata in tutto il mondo, che si esibirà sul palco dell’Area Concerti Festival domenica 22 luglio, alle 21.30. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita e lo saranno anche domenica alle biglietterie del concerto, dalle 18.30. La serata sarà aperta dal gruppo soul rock udinese dei The High Jackers, capitanati da Mr. Steve Taboga, dalle 20.15. Tutte le info su www.azalea.it .

IL 21 LUGLIO - Grande musica in programma anche sabato con The Elton John Show, tributo al grande artista pop britannico che vedrà la partecipazione straordinaria di Charlie Morgan, batterista ufficiale del baronetto inglese. Il concerto, che vedrà in scaletta tutti i più grandi successi di Elton John, inizierà alle 21.30 e sarà a ingresso libero.

MOSTRE - Con l’inizio del festival via anche al programma culturale con due proposte artistiche di altissimo livello. La prima è un’esclusiva assoluta, la mostra del Maestro Giorgio Celiberti dal titolo ‘Giorgio Celiberti. Il mio bestiario’. Per la prima volta in assoluto saranno esposti – in una narrazione suggestiva ed affascinante – le opere del celebre artista udinese raffiguranti gli animali, da sempre presenza significativa e consistente della sua produzione. Seconda esposizione sarà quella di Alessandra Aita dal titolo ‘L’energia della materia’, nella quale l’artista presenterà le sue incredibili opere nate dall'assemblaggio di materiali di recupero ritrovati lungo i fiumi. Entrambe le mostre, visitabili durante tutte le serate del festival, sono a ingresso libero. A completare i l programma del fine settimana il raduno di auto storiche e moderne, dimostrazioni musicali e gli eventi dedicati ai più piccoli e al tempo libero. Aperti anche tutti gli spazi gastronomici del festival, dove poter assaggiare i piatti della tradizione friulana, squisite proposte internazionali.

Per consultare il programma completo del Festival di Majano visitare il sito www.promajano.it .