Impresa 4.0: due corsi gratuiti con Friuli Formazione

UDINE - Una delle maggiori sfide che anche il mondo della formazione è chiamato ad accogliere e fare propria è quella che riguarda la digitalizzazione e il passaggio, obbligato e solo in parte già in atto, al paradigma 4.0. Si tratta di un obiettivo che fra l’altro ben si sposa con la fase che sta vivendo il tessuto economico e socio-culturale locale e regionale: infatti, la ripresa economica in atto potrà svilupparsi appieno solo se le imprese saranno in grado di innovarsi e aggiornare le proprie competenze professionali e tecnologiche, abbracciando quella che viene definita la 'IV rivoluzione industriale'.

ALTA FORMAZIONE - Il Consorzio Friuli Formazione, forte di una pluriennale esperienza nell’ambito dell’istruzione post lauream, dell’alta formazione e della formazione imprenditoriale, ha accolto con entusiasmo le richieste delle aziende associate a Confindustria e del Ditedi con cui collabora, progettando, grazie al prezioso apporto del Dipartimento di Matematica Fisica e Informatica dell’Università di Udine, due percorsi sul modello Impresa 4.0 e le più diffuse tecnologie abilitanti: Realtà Aumenta, Data Collection, Big Data, Internet of Things e Intelligenza artificiale. I corsi, 'La digitalizzazione dei processi' e 'La digitalizzazione di prodotto: servitizzazione', hanno l’obiettivo primario di porre le persone in formazione nelle condizioni di essere agenti attivi del processo di trasformazione delle imprese basato sulla digitalizzazione, in parte già in corso, per aumentarne la competitività, attraverso approcci e strategie innovative di sviluppo tecnologico. La sede di svolgimento sarà a Palazzo Torriani a Udine.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni chiuderanno rispettivamente il 31 agosto e il 14 settembre. La didattica sarà caratterizzata dall’integrazione di teoria e pratica, prevedendo tra l’altro un workshop di alto profilo presso Lama Fvg, laboratorio e centro d’eccellenza attivo nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. Entrambe le azioni si rivolgono a maggiorenni occupati, disoccupati, inoccupati, inattivi, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Alle persone che raggiungano almeno il 70% delle ore di presenza, accedendo alla prova finale, sarà rilasciato Attestato di frequenza Regionale. La partecipazione ai corsi è gratuita: si tratta di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Por Fvg. Iscrizioni e informazioni sul sito del Consorzio: www.friuliformazione.it | 0432/276400 | info@friuliformazione.it.