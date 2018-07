Ronchis, frontale tra due auto: c'è una vittima

RONCHIS - Incidente mortale a Ronchis, nella frazione di Fraforeano. Due auto si sono scontrate frontalmente e la persona che si trovava alla guida di una Smart è deceduta. Il fatto è avvenuto attorno alle 19 di venerdì 20 luglio nei pressi dell'albergo ristorante Le Mondine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso. La Smart, in seguito all'impatto, è finita nel fosso accanto alla carreggiata. L'altra auto, invece, è rimasta in strada. La persona che si trovava a bordo di quest'ultimo mezzo è stato portato all'ospedale in ambulanza. Le sue condizioni sarebbero serie.

