Lavori a ritmo serrato nei cantieri della A4 e della A23: nuova chiusura autostradale

FVG - Lavori a ritmo serrato nei cantieri della A4 e della A23 interessati dalla realizzazione della terza corsia. Gli interventi, che sono in anticipo rispetto al crono programma dell’opera, non possono fermarsi nemmeno d’estate, nonostante l’incremento del traffico tipico di questo periodo, perché i lavori devono finire il prima possibile. Per questo Autovie Venete ha autorizzato ancora una chiusura autostradale, l’ultima del periodo estivo, nella notte fra il 21 e il 22 luglio.

LA CHIUSURA - L’autostrada A4 Venezia – Trieste sarà chiusa, quindi, dalle 21 di sabato 21 luglio alle 6 del mattino di domenica 22 luglio nel tratto compreso fra Latisana e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Sarà interdetta al traffico l’entrata di Latisana, in direzione Trieste e quella di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Chiuse dalle 18 anche le aree di servizio di Gonars Nord – direzione Venezia – e di Gonars Sud, direzione Trieste. Più d’uno i lavori in programma nella notte, che saranno eseguiti anche in caso di pioggia. Verrà demolito il cavalcavia della strada provinciale numero 80 che da Palmanova porta a San Giorgio di Nogaro, sarà effettuato il getto della soletta dell’impalcato del viadotto che da Porpetto porta a Corgnolo e, infine, sarà varato l’impalcato del sovrappasso che da Fauglis porta a Bagnaria Arsa.