Palazzolo, scontro fra auto e moto: grave il centauro

PALAZZOLO DELLO STELLA - Un secondo grave incidente si è verificato nella giornata del 20 luglio. Non erano ancora le 19, quando un’automobile a una motocicletta si sono scontrate a Palazzolo dello Stella, di fronte al cimitero del paese.

IL SINISTRO - L’incidente si è verificato poco prima del sinistro mortale di Fraforeano. Anche in questo caso sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, che stanno vagliando le cause dell’incidente. Ad avere la peggio è stato il centauro che, secondo le prime informazioni, come anticipato dal Gazzettino, sarebbe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato elitrasportato con la massima urgenza dopo lo scontro.