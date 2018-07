Laguna Jazz: crociere serali a Marano con concerto e cena di pesce

MARANO LAGUNARE - Il jazz come non l’avete mai ascoltato: all’imbrunire, cullati dalle onde nel suggestivo contesto della laguna di Marano, con tanto di cena a base di freschissimo pesce locale. Il Battello Santa Maria, guidato dal capitano e maranese doc Nico Pavan, per il mese d’agosto lancia l’iniziativa Laguna Jazz, la proposta estiva per gli amanti della musica, della natura e della buona cucina.

L’EVENTO - Da venerdì 10 a sabato 18 agosto tutte le sere, a eccezione del 13 agosto, il Battello Santa Maria salperà da Marano (alle 19 da Piazza Colombo) e da Lignano (alle 20 da Viale Italia) con un diverso gruppo jazz a bordo, che si esibirà nel corso della serata. Si navigherà accompagnati dalla musica prima lungo la costa di Lignano, con un passaggio alla Terrazza Mare, per poi entrare nella laguna di Marano e nella Riserva Naturale Foci dello Stella, di cui si potrà apprezzare l’ambiente incontaminato e tranquillo. Dopo la navigazione il Battello calerà l’ancora al centro della laguna: in questo contesto eccezionale sarà proposta una cena a base di pesce locale e la seconda parte del concerto, per poi rientrare a Lignano (alle 23) e a Marano (a mezzanotte).

10 AGOSTO - Si partirà venerdì 10 agosto con il Let’s play Quintet, composto da Ettore Masin (sassofoni), Mario ‘Zivas’ Cavacece (tromba), Ruggero Burigo (chitarra), Nello Da Pont (batteria) e Carlo Franceschinis (contrabbasso). Nata tra i boschi e le montagne del Bellunese, in questa formazione la musica scorre come un fiume che dalla montagna incontra il mare, in un'esplosione di sonorità.

11 AGOSTO - Sabato 11 agosto sarà la volta del Filippo Orefice Trio, composto da Filippo Orefice al sax tenore, Mauro Costantini all’organo e Andrea Pivetta alla batteria.

12 AGOSTO - Domenica 12 agosto incursione nella musica classica, con l’ensemble Calliope, un quartetto di recente formazione i cui componenti provengono tutti dal conservatorio ‘Giuseppe Tartini’ di Trieste, dove si sono brillantemente diplomati. Il repertorio proposto, arrangiato dal quartetto stesso, spazia dall’opera alla musica da camera, dal musical alle colonne sonore firmate da alcuni tra i più grandi compositori del genere, senza trascurare naturalmente la tradizione italiana. Ne fanno parte Stefania Bertoldi (pianoforte), Alessandro Mele (violino), Anna Prearo (flauto) ed Elisabetta Spinelli (soprano).

14 AGOSTO - Martedì 14 agosto toccherà di nuovo a una formazione jazz, il Mirko Cisilino Trio, composto da Mirko Cisilino (tromba), Simone Serafini (contrabbasso) e Marco D’Orlando (batteria).

15 AGOSTO - L'irresistibile musica di New Orleans e di Chicago degli anni ’20-’30 sarà protagonista invece della serata di mercoledì 15 agosto, con The dixieland Stumblers Trio, uno dei migliori gruppi di jazz tradizionale in Italia composto da Daniele D’Agaro (clarinetto), Marzio Tomada (contrabbasso) e Denis Biason (banjo).

16 AGOSTO - Giovedì 16 agosto serata omaggio al poeta del jazz Chet Baker, con il Cool Cat Trio (Gabriele Cancelli alla tromba, Ale Turche al contrabbasso e Matteo Sgobino alla chitarra e voce.

17 AGOSTO - La grande musica di Duke Ellington e Fats Waller sarà invece la colonna sonora della sera di venerdì 17 agosto, in cui con il nome Planet Ellington si esibiranno un grande specialista del piano Fender come Giorgio Pacorig assieme al ‘capitano di lungo corso’ Daniele D’Agaro (sax tenore e clarinetto).

18 AGOSTO - A chiudere la rassegna sarà, sabato 18 agosto, il gruppo Blues in the Pocket, che proporrà un energetico e coinvolgente repertorio Blues & Soul Jazz con il numero uno della chitarra in Friuli Venezia Giulia, Denis Biason, e ancora Daniele D’Agaro al sax tenore, Marzio Tomada al basso elettrico e Alessandro Mansutti alla batteria.

LE SERATE - Intrigante e ricco sarà anche il menù studiato per la cena, tutto a base di freschissimo pesce locale: antipasto di fasolari crudi, crostino con alici marinate all’ortolana, crostino con l’acciuga e salsa sicula, frittata con i gamberi di laguna, baccalà mantecato, impepata di cozze alla pirata, frittura di mare & laguna (con calamari, triglie, moli, naselli, gamberetti), il tutto accompagnato da patatine fritte, prosecco, acqua e caffè. Per maggiori informazioni consultare la pagina FB Laguna Jazz, per prenotazioni: Nico 3396330288; info@battellosantamaria.it.

Ricordiamo inoltre che proseguono per tutta l’estate anche le crociere diurne del Battello Santa Maria, con le proposte Laguna Bike e Laguna History (info su www.battellosantamaria.it e nelle relative pagine FB).