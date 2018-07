Concorsi di bellezza: Nicole e Gabriele sono i nuovi belli del Fvg

FVG - Si chiamano Nicole e Gabriele e sono ‘Miss Vitalitys’ e Mister Italia Bibione, entrambi hanno ricevuto la fascia nei giorni scorsi.

MISS MONDO - Per la prima volta le selezioni del concorso di bellezza di Miss Mondo fanno tappa a Tavagnacco al ristorante Al Parco. La serata, organizzata dall'Agenzia Mecforyou, è stata presentata da Emily Miozzo volto femminile dalla trasmissione sportiva a Tutto Campo, su Telefriuli, in giuria anche il modello Luca Moro. La numerosa giuria ha decretato come vincitrice con il titolo di ‘Miss Vitalitys’ Nicole già prefinalista nazionale di Miss Mondo nel 2017, ventenne che vive a Gorizia, e lavora come estetista e Modella. Le iscrizioni sono gratuite scrivendo a info@missmondo.it o chiamarci al 3450600644.

MR ITALIA - Si è tenuta nei giorni scorsi una delle selezioni di Miss Italia valide per individuare Mister Italia Bibione 2018, a vincere la tappa Gabriele Codutti, 26enne di Udine al quale è andata la fascia di Mister Italia. Gabriele è alto 1.86, capelli biondi e occhi azzurri, del segno del sagittario, si presenta con tre aggettivi: solare, simpatico e super impegnato. Attualmente lavora come responsabile di un supermercato ma fa anche altri lavori nel settore della moda. Per tenersi in forma oltre ad andare in palestra gioca anche a basket che è il suo sport preferito. Per coloro che vogliono iscriversi alla prossima tappa che si terrà il 2 agosto possono farlo gratuitamente scrivendo a mister@misteritalia.org oppure telefonando al 328.9710082 oppure andando sulla pagina Facebook.