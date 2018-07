Doppio furto in Friuli: bottino da quasi 20 mila euro

FRIULI - I ladri ci devono aver messo un po’ a scardinare l’inferriata della finestra di un’abitazione di Latisana. Il bottino del furto, in compenso, ammonta a più di 15 mila euro. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione nella mattinata del 21 luglio, approfittando dell’assenza della famiglia, uscita attorno alle 8.30 e rientrata per pranzo, verso le 13. La brutta sorpresa proprio al rientro: i ladri hanno rubato denaro, gioielli d'oro e d'argento.

A LIGNANO - Non è andata bene, la notte precedente, nemmeno a una turista ungherese - come anticipato dal Gazzettino - che ha lasciato socchiusa la porta finestra del suo alloggio (a Lignano Riviera) per cercare un po’ di sollievo dall’afa. I ladri hanno colto l’occasione e si sono introdotti nell’abitazione riuscendo a rubare i 2300 euro in contante che la turista aveva con sé, per trascorrere le vacanze.

DENUNCIATI - In entrambi i casi ai malcapitati non è restato altro che sporgere denuncia ai carabinieri di Latisana e Lignano Sabbiadoro. Sono in corso le indagini.