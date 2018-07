Escono di strada con l'auto: muore un 36enne, grave una donna

MANZANO - Grave incidente stradale nel comune di Manzano, precisamente in localita San Lorenzo. Un uomo di 36 anni ha perso la vita, una donna versa in gravi condizioni. L’automobile su cui viaggiavano, una Fiat Punto (ora sotto sequestro), è uscita autonomamente di strada in via della Muraglia, all’altezza del civico 16.

I SOCCORSI - La chiamata ai soccorsi è giunta una manciata di minuti dopo le tre del mattino del 22 luglio. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’automedica, da Gradisca, e un’ambulanza, giunta sul posto in codice rosso. Assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli e i carabinieri che dovranno chiarire le dinamiche dell’incidente. Non appena sono arrivati, i soccorritori hanno trovato una delle due persone a terra, in stato di incoscienza.

INUTILI I TENTATIVI DI RIANIMARLO - Le condizioni del 36enne (residente a Corno di Rosazzo) sono apparse subito critiche: l’uomo ha riportato dei traumi gravissimi e purtroppo è deceduto dopo lungo tentativo di rianimazione da parte di sanitari. La donna che si trovava con lui, una 51enne (originaria di Trieste e residente in una frazione di San Giovanni al Natisone), ha riportato un trauma importante al bacino e alla gamba destra ed è stata trasportata in codice giallo in pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora state rese note le generalità.